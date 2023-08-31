5 причин, почему стоит купить iPhone 14

С чем у вас ассоциируется iPhone? Мощным смартфон или модным аксессуаром? Сегодня мы расскажем о 5 причинах, почему стоит купить Айфон. Выводы сделаете сами.

Ликвидность

Айфон всегда можно продать, в то время как большинство китайских смартфонов уже через год начинают “зависать”, Айфон продолжает работать безупречно. То есть вы можете быть владельцем 13 Айфона, после выхода iPhone 14 продаете старый телефон. Его купят довольно быстро, особенно, если телефон в хорошем состоянии, можете не сомневаться. Доложив относительно немного вы станете владельцем новинки. А какая судьба будет у смартфона от популярных китайских брендов вроде Oppo, Xiaomi, Vivo и прочих?

С актуальными ценами на новый Айфон 14 можно ознакомиться по ссылке https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/mobilnye_telefony_apple-iphone-14.html.

Мощное “железо”

Огромный плюс техники Эпл в том, что вы будете получать самое актуальное “железо”. К примеру, относительно старый Айфон 11 с чипом A13 Bionic все еще даст форму чипам Qualcomm.

Если говорить про Айфон 14, то его производительность хватит на лет пять как минимум. И это только про чип, не стоит забывать скорость ОЗУ и встроенной памяти.

Отличная камера

Выбрать недорогой китайский смартфон с хорошей камерой будет сложновато. По каким то параметрам камера может быть неплохой, но качество снимков все равно будет неважное. На обычном iPhone 14 вы получите безупречные фото, он пишет 4К 60 к/с на все камеры, основную и фронтальную. Какой смартфон может похвастаться таким же. В целом все тесты подтверждают, что Айфон 14 занимает чуть-ли не первое место по качеству фото и видео.

Оптимальные габариты

Новый Apple iPhone 14 обладает компактными размерами: 146 х 71 х 7.8 мм. Этот смартфон имеет элегантные пропорции, комфортную ширину и тонкий корпус. Вес устройства составляет 172 грамма, что придает ему ощущение надежности. Это осознанно сделано, чтобы подчеркнуть его серьезный характер.

Благодаря соотношению сторон экрана можно максимально эффективно использовать пространство как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. При этом ширина аппарата идеально подходит для удобного удержания iPhone 14 в одной руке.

В целом современные смартфоны достаточно удобные, но некоторые производители перегибают палку по габаритам, пытаясь выделиться на фоне конкурентов.

Защиты от воды и пыли

Смартфоны на базе Android обычно более уязвимы. Конечно, вы скажете, выходят же новые стекла вроде Victus. Но степень их защиты все равно остается прежней, где-то на уровне IP53/54.

Если говорить про Айфоны, то начиная с iPhone 7 защищены от воды. Безусловно, есть неплохая защита, например, в Samsung, но и стоят они дороже популярных китайских брендов.

Итак, если говорить про Айфон 14, то он однозначно стоит внимания. Возможно отдельные характеристики смартфона не впечатляют, но поверьте, в совокупности они просто удивительны. Покупая технику Эпл вы будете уверены в безупречном качестве и надежности своего девайса.