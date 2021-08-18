На що звертати увагу при виборі бензинового генератора

Придбання електрогенератора істотно полегшить життя мешканцям тих місцевостей, де часто відключають електрику. Бензинова модель стане вдалим вибором, адже такі установки компактні, ними зручно користуватися. Широкий вибір якісних бензогенераторів знайдете в інтернет-магазині 220Volt, перейшовши за посиланням https://220volt.com.ua/generatory/tip_generatora_benzogeneratori. Як підібрати надійне обладнання відповідних параметрів, розповімо далі.





Тип двигуна

Перед купівлею бензогенератора треба врахувати низку важливих характеристик та показників. Тому розпочнемо з типу двигуна.

Усі моделі установок, які ми розглядаємо, оснащують двигунами внутрішнього згоряння. Ці пристрої бувають:

двотактними. Це досить прості двигуни, які застосовують у не вельми потужних генераторах. Такі пристрої легко запускаються за низьких температур. Це економічні, невибагливі двигуни, що витрачають небагато палива;

чотиритактними. Їх встановлюють на агрегатах, призначених для тривалої роботи (5–10 годин). Хоча чотиритактний двигун дуже складно запустити у мороз, він потужніший за двотактний та не вимагає для роботи спеціальних масляно-бензинових сумішей.

Вид генератора

Генератори в бензинових електростанціях можуть бути:

асинхронними. Вони більш стійкі до негативного впливу підвищеної вологості та забруднення, дешевші за вартістю. Це оптимальні генератори для роботи з приладами, що мають активне навантаження, тобто характеризуються незмінними струмовими показниками при запуску;

синхронними. Такі генератори можуть витримувати багаторазові пускові перевантаження. Ці пристрої вирізняються складнішою будовою та вищою вартістю. Такі генератори незамінні для роботи з індуктивними електроспоживачами (зварювальними апаратами, помпами, компресорами).

Фазність

Ще один важливий параметр, на який потрібно звертати увагу при виборі бензогенератора, — його фазність. Ці установки можуть бути одно- або трифазними.

Якщо в наявності — тільки електроінструменти, холодильники, телевізори та праски, то оптимально придбати однофазний бензогенератор. Коли доведеться працювати з багатоконфорочною плитою, зварювальним апаратом або помпами, вибирайте трифазну модель.

Як визначити потрібну потужність обладнання? Потужність генератора залежить від суми номінальних потужностей приладів, які від нього живитимуться.