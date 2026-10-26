ROZETKA змінила пошук товарів: тепер достатньо фотографії або голосового запиту

Український маркетплейс ROZETKA розширює можливості пошуку товарів за допомогою штучного інтелекту. Користувачі можуть знаходити речі за фотографіями, голосом та отримувати короткі підсумки відгуків покупців.

Компанія повідомила про розвиток власного AI-помічника ROZETKA AI, який допомагає вибирати товари з великого асортименту інтернет-магазину. Окрім традиційного пошуку за назвою, покупцям пропонують інструменти для пошуку за зображенням та голосовими командами. Також штучний інтелект може порівнювати характеристики різних моделей і узагальнювати досвід інших користувачів.

Як працює пошук товарів за фотографією та голосом

Однією з можливостей мобільного застосунку ROZETKA став пошук за зображенням. Користувач може завантажити фотографію потрібної речі, після чого система запропонує схожі товари з каталогу. Такий спосіб особливо зручний, коли невідома назва моделі або складно описати її зовнішній вигляд звичайними словами.

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Наприклад, можна сфотографувати предмет меблів, одяг чи аксесуар і спробувати знайти подібні пропозиції. Водночас технологія не гарантує знаходження саме того товару, який зображений на фотографії, адже результат залежить від асортименту магазину та точності розпізнавання.

Інша можливість — голосовий пошук. Замість набору тексту користувач може вимовити назву товару або пошукову фразу, а система перетворить мовлення на текстовий запит. Фактично це альтернатива звичайному введенню тексту, яка може бути корисною під час користування смартфоном.

Окремо працює ROZETKA AI — помічник, якому можна ставити запитання звичайною мовою. Наприклад, попросити підібрати ноутбук у певному ціновому діапазоні, порівняти побутову техніку або знайти альтернативу конкретній моделі. Система аналізує доступні характеристики товарів і формує рекомендації відповідно до запиту.

Штучний інтелект також аналізує відгуки покупців

Ще одна функція стосується відгуків, яких на популярні товари можуть бути сотні або навіть тисячі. Замість самостійного перегляду всіх коментарів користувач може ознайомитися з коротким підсумком, сформованим штучним інтелектом.

Система узагальнює інформацію з відгуків і допомагає визначити, які особливості товару покупці згадують найчастіше. Це може спростити порівняння кількох моделей, особливо коли йдеться про техніку з великою кількістю характеристик.

Проте такі підсумки не варто сприймати як повноцінну заміну оригінальним відгукам. Автоматичне узагальнення може не врахувати окремі важливі нюанси або специфічні проблеми, тому перед дорогою покупкою доцільно самостійно переглянути коментарі користувачів.

За інформацією ROZETKA, пошук за фотографією та голосом доступний лише в мобільних застосунках для Android та iOS. Натомість AI-підсумки відгуків працюють як у застосунках, так і у вебверсії інтернет-магазину.

Компанія не навела показників точності нових інструментів або результатів незалежного тестування. Тому наскільки ефективно вони знаходять товари за складними запитами та аналізують суперечливі відгуки, можна буде оцінити під час практичного використання.