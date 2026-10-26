ROZETKA изменила систему поиска товаров: теперь достаточно фотографии или голосового запроса

Украинский маркетплейс ROZETKA расширяет возможности поиска товаров с помощью искусственного интеллекта. Пользователи могут находить товары по фотографиям и голосу, а также получать краткие сводки отзывов покупателей.

Компания сообщила о разработке собственного ИИ-помощника ROZETKA AI, который помогает выбирать товары из обширного ассортимента интернет-магазина. Помимо традиционного поиска по названию, покупателям предлагаются инструменты для поиска по изображению и с помощью голосовых команд. Также искусственный интеллект может сравнивать характеристики различных моделей и обобщать опыт других пользователей.

Как работает поиск товаров по фотографии и голосу

Одной из функций мобильного приложения ROZETKA стал поиск по изображению. Пользователь может загрузить фотографию нужного товара, после чего система предложит похожие товары из каталога. Такой способ особенно удобен, когда неизвестно название модели или сложно описать её внешний вид обычными словами.

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Например, можно сфотографировать предмет мебели, одежду или аксессуар и попробовать найти похожие предложения. В то же время технология не гарантирует, что будет найден именно тот товар, который изображён на фотографии, ведь результат зависит от ассортимента магазина и точности распознавания.

Еще одна возможность — голосовой поиск. Вместо ввода текста пользователь может произнести название товара или поисковую фразу, а система преобразует речь в текстовый запрос. Фактически это альтернатива обычному вводу текста, которая может быть полезна при использовании смартфона.

Отдельно работает ROZETKA AI — помощник, которому можно задавать вопросы на обычном языке. Например, попросить подобрать ноутбук в определенном ценовом диапазоне, сравнить бытовую технику или найти альтернативу конкретной модели. Система анализирует доступные характеристики товаров и формирует рекомендации в соответствии с запросом.

Искусственный интеллект также анализирует отзывы покупателей

Еще одна функция касается отзывов, которых на популярные товары может быть сотни или даже тысячи. Вместо того чтобы самостоятельно просматривать все комментарии, пользователь может ознакомиться с кратким резюме, составленным искусственным интеллектом.

Система обобщает информацию из отзывов и помогает определить, какие особенности товара покупатели упоминают чаще всего. Это может упростить сравнение нескольких моделей, особенно когда речь идет о технике с большим количеством характеристик.

Однако такие итоги не стоит воспринимать как полноценную замену оригинальным отзывам. Автоматическое обобщение может не учесть отдельные важные нюансы или специфические проблемы, поэтому перед крупной покупкой целесообразно самостоятельно ознакомиться с комментариями пользователей.

По информации ROZETKA, поиск по фотографии и голосу доступен только в мобильных приложениях для Android и iOS. Зато AI-сводки отзывов работают как в приложениях, так и в веб-версии интернет-магазина.

Компания не привела данных о точности новых инструментов или результатов независимого тестирования. Поэтому насколько эффективно они находят товары по сложным запросам и анализируют противоречивые отзывы, можно будет оценить в ходе практического использования.