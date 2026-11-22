Китайская авиастроительная корпорация COMAC успешно испытала электрический пассажирский самолет CE-25A, предназначенный для региональных перевозок. 14 ноября 2026 года летательный аппарат впервые совершил полет с экипажем на борту. Испытания прошли в городе Биньчжоу провинции Шаньдун и стали важным этапом развития электрической авиации в Китае.

Во время полёта в кабине находились два пилота и инженер-испытатель. Самолет пробыл в воздухе 16 минут 38 секунд, преодолев 60,4 км. По информации разработчиков, все основные системы работали штатно, а результаты испытаний соответствовали ожиданиям.

Десять электродвигателей и запас хода 400 км

COMAC CE-25A рассчитан на перевозку 19 пассажиров и имеет максимальную взлётную массу около 10 тонн. Вместо традиционных авиационных двигателей самолет использует десять электрических вентиляторов в специальных каналах, расположенных по пять на каждом крыле.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Согласно заявленным характеристикам, крейсерская скорость CE-25A составляет 300 км/ч, рабочая высота полёта — примерно 2400 метров, а запас хода на одном заряде аккумулятора достигает 400 км.

Такие показатели делают самолёт потенциально пригодным для коротких региональных маршрутов между соседними городами. В то же время фактическая дальность коммерческих рейсов будет зависеть от загрузки, погодных условий и необходимого запаса энергии.

К разработке электросамолета, помимо COMAC, присоединились производитель аккумуляторов CATL и Шанхайский университет Цзяотун. Однако точные характеристики батареи, в частности её ёмкость и время зарядки, пока не разглашаются.

Когда электросамолет начнет перевозить пассажиров

Испытания CE-25A начались ещё 2 февраля 2026 года. С тех пор самолёт совершил 19 автономных полётов без людей на борту. После успешного завершения этого этапа инженеры приступили к испытаниям с экипажем.

Управление гражданской авиации Китая уже приняло заявку производителя на сертификацию самолета. Однако до начала коммерческой эксплуатации CE-25A должен пройти дополнительные проверки на безопасность и соответствие авиационным стандартам.

Главными преимуществами электрических самолетов могут стать снижение эксплуатационных расходов, более низкий уровень шума и отсутствие прямых выбросов во время полета. В то же время ограниченная энергоемкость современных аккумуляторов остается одной из главных проблем для развития такой авиации.

Сроки начала серийного производства и стоимость COMAC CE-25A пока неизвестны.