В Китае официально представили премиальный семиместный минивэн Stelato V8, разработанный совместно компаниями Huawei и автомобильным концерном BAIC. Новинка доступна в полностью электрическом исполнении и в версии с увеличенным запасом хода, в которой бензиновый двигатель используется в качестве генератора. Продажи стартовали 20 ноября 2026 года, а стартовая цена составляет 319 800 юаней, или примерно 47 700 долларов.

Автомобиль предлагается в семи комплектациях с задним или полным приводом. Самая дорогая версия стоит 429 800 юаней, что эквивалентно примерно 64 100 долларам.

До 830 км на электротяге и быстрая зарядка

Полностью электрический Stelato V8 оснащен аккумулятором CATL емкостью 120 кВт·ч и 800-вольтовой электрической архитектурой. Заднеприводная версия развивает 305 к. с., тогда как полноприводная получила два электродвигателя суммарной мощностью 519 к. с.

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Максимальный запас хода составляет 830 км по китайскому циклу CLTC. Благодаря мощной системе быстрой зарядки за 15 минут можно зарядить аккумулятор на энергию, достаточную для преодоления ещё 400 км по тому же циклу.

Для длительных поездок предусмотрена версия EREV с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра. Она оснащена аккумуляторами емкостью 56 или 75,4 кВт·ч. Общий запас хода с полностью заряженной батареей и заправленным баком достигает 1465 км.

Кресла поворачиваются на 180 градусов

Длина Stelato V8 составляет 5335 мм, ширина — 2005 мм, а колесная база — 3250 мм. Салон имеет семиместную компоновку по схеме 2+2+3.

Одной из главных особенностей стали кресла второго ряда, которые могут поворачиваться на 45, 90 или 180 градусов. Это позволяет пассажирам расположиться лицом друг к другу. Кроме того, сиденья перемещаются вбок по специальным направляющим длиной более метра.

Минивэн получил три дисплея на передней панели, 21,4-дюймовый экран на потолке, аудиосистему Huawei с 25 динамиками мощностью 2080 Вт и мультимедийный комплекс HarmonyOS. Предусмотрена даже возможность подключения игровой консоли Nintendo Switch.

За безопасность отвечает система Huawei Qiankun ADS 5.0 с 38 датчиками, включая четыре лидара. Автомобиль также оснащен пневматической подвеской и задними управляемыми колесами, которые могут поворачиваться на 12 градусов. Благодаря этому большой минивэн поддерживает режим диагонального движения Crab Walk, что облегчает маневрирование в ограниченном пространстве.

В настоящее время Stelato V8 продается на китайском рынке. Информации об официальных поставках этой модели в Украину пока нет.