Полиция Дубая, известная своим автопарком из роскошных суперкаров, пополнила его одним из самых мощных серийных мотоциклов в мире. Новым транспортным средством правоохранителей стал BMW M 1000 RR, способный развивать скорость свыше 300 км/ч. Его официально представили 16 ноября 2026 года в ходе международного полицейского саммита World Police Summit.

Ранее дубайские полицейские уже получали эксклюзивные автомобили, в числе которых были Bugatti, Lamborghini и Ferrari. Теперь к коллекции присоединился спортивный мотоцикл, созданный с использованием технологий профессиональных мотогонок.

Разгон до сотни за 3,1 секунды

BMW M 1000 RR оснащён четырёхцилиндровым двигателем объёмом 999 кубических сантиметров с системой изменения фаз газораспределения ShiftCam. Двигатель развивает 218 к. с. при 14 500 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 113 Н·м.

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Мотоцикл разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,1 секунды, а его максимальная скорость достигает 314 км/ч. При этом снаряженная масса составляет всего 194 кг.

Среди технических особенностей — карбоновые детали кузова, аэродинамические крылышки для увеличения прижимной силы, спортивная тормозная система и электронные ассистенты, помогающие контролировать мощность двигателя.

Полицейская версия сохранила стандартную силовую установку. Внешние отличия включают бело-зелёную окраску, специальные сигнальные огни и сирену.

Зачем полиции нужен такой мощный мотоцикл?

Несмотря на впечатляющие характеристики, BMW M 1000 RR не предназначен в первую очередь для скоростных погонь. Его включили в состав специального подразделения туристической полиции, которое патрулирует популярные достопримечательности и общественные места Дубая.

Основная задача такого транспорта — привлекать внимание, повышать заметность сотрудников правоохранительных органов и облегчать общение с туристами. Подобную роль в городе уже выполняют дорогие спортивные автомобили.

Стоимость полицейского мотоцикла официально не разглашается. Для сравнения: в Польше новый BMW M 1000 RR 2027 модельного года стоит от 161 900 злотых, что эквивалентно примерно 1,79 млн гривен. Дополнительное полицейское оборудование может увеличить конечную цену.