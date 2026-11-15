Volkswagen представила доступный электроседан ID. AURA L5. Его разработали совместно с китайскими инженерами

Volkswagen представила электроседан ID. AURA L5, разработанный совместно немецкими и китайскими специалистами. Модель рассчитана на массового покупателя и призвана помочь компании вернуть клиентов на фоне падения спроса.

По габаритам новинка близка к Toyota Camry и Honda Accord. У нее обтекаемый кузов с наклонной задней частью, безрамные двери и увеличенный багажник с электроприводом. Крышка открывается более чем на 70 градусов, а ширина проёма превышает метр.

Серийная версия будет оснащена электродвигателем мощностью 155 кВт, то есть 208 л.с. Характеристики аккумулятора компания пока не раскрыла. Часть комплектаций будет оснащена лидаром и системой Hyper Sense 8 на основе искусственного интеллекта, которая будет помогать водителю в повседневных поездках.

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Самое интересное в этом автомобиле скрыто не в конструкции, а в электронике. ID. AURA L5 построен на технологической платформе VEGA, которую Volkswagen разрабатывает в Китае для местного рынка. Компания рассматривает возможность применения этой электронной архитектуры и в европейских моделях. По предварительным оценкам, она может появиться примерно в 75% автомобилей концерна в Европе. То есть китайские разработки, которые раньше считались сугубо локальными, могут стать основой и для привычных нам Volkswagen.

Цена на ID. AURA L5 пока не объявлена. Модель создана для Китая, и о официальных поставках в другие страны компания не сообщала. Впрочем, украинцам китайские электромобили Volkswagen хорошо знакомы, ведь именно такие машины годами поставляют к нам неофициальные импортеры, поэтому и этот седан со временем вполне может появиться на наших дорогах.