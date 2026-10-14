Китайский конкурент Range Rover будут производить в Европе. Xpeng G9L заряжается до 80 % за 12 минут

Китайский производитель премиальных электромобилей Xpeng представил на Парижском автосалоне новую версию флагманского кроссовера — модель G9L. Он впечатляет не только своими размерами. Это уже четвертая модель бренда, которую будут производить в Австрии, то есть непосредственно в ЕС.

Размеры и салон

Длина G9L составляет 5,12 м, а колесная база — 3,1 м, поэтому по габаритам он конкурирует с крупнейшими кроссоверами на рынке, такими как Range Rover. В зависимости от рынка салон рассчитан на шесть или семь мест.

Оснащение соответствует стандартам класса «люкс». Здесь установлен холодильник объемом 12,5 л, 21,4-дюймовый развлекательный экран с разрешением 3K для задних пассажиров и аудиосистема с 23 динамиками. О тишине в салоне заботятся система шумоподавления, дополнительная изоляция, акустические шины Michelin и звукоизолирующее стекло, а конфиденциальность обеспечивают электрические шторки с трех сторон салона.

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Когда все сиденья сложены, задний багажник вмещает 367 л, а передний — ещё 65 л. Попадать в салон помогают двери с электроприводом и выдвижные подножки, а фары DLP могут проецировать на дорогу графику и подсказки.

Привод и зарядка

В Китае модель G9L предлагается как в полностью электрическом исполнении, так и в виде последовательного гибрида EREV, в котором бензиновый двигатель служит исключительно для выработки электроэнергии. В Европу же поступит только электрическая версия.

Топовая модификация с двумя двигателями и полным приводом развивает мощность 430 кВт (585 л.с.) и крутящий момент 695 Нм, а также разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с. Версия Long Range Ultra проходит до 591 км по циклу WLTP при расходе 21,1 кВт·ч на 100 км. Благодаря 800-вольтовой архитектуре и поддержке зарядки 5C батарею можно зарядить с 10 до 80% менее чем за 12 минут.

Кроссовер может буксировать прицеп массой до 2 тонн и оснащён функцией V2L мощностью 6 кВт, то есть способен питать внешние устройства. Для украинцев, переживших не одну зиму с отключениями электричества, это весьма практичная опция.

Среди прочего стоит отметить двухкамерную пневмоподвеску, адаптивные амортизаторы и подруливающие задние колеса. Клиренс регулируется в пределах 7 см и достигает максимум 21,6 см, а автомобиль может преодолевать брод глубиной до 0,7 м.

Производство в Европе

G9L будут производить в китайском Гуанчжоу и в австрийском Граце на мощностях компании Magna. До этого там уже собирали модели G6, G9 и P7+, причем на тех же линиях, что и европейские автомобили класса люкс. Первое пробное производство G9L успешно завершили в начале октября. Европейская сборка имеет для Xpeng и экономический смысл, поскольку позволяет обойти пошлины ЕС на китайские электромобили.

Заказы уже принимаются на отдельных европейских рынках. В Германии G9L стоит от €74 600, то есть примерно 3,78 млн грн по курсу НБУ на 7 октября (50,64 грн/€). О планах в отношении Украины компания Xpeng не сообщала.