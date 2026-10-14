Китайський конкурент Range Rover вироблятимуть у Європі. Xpeng G9L заряджається до 80% за 12 хвилин

Китайський виробник преміальних електромобілів Xpeng представив на Паризькому автосалоні нову версію флагманського кросовера, модель G9L. Вражає він не лише розмірами. Це вже четверта модель бренду, яку вироблятимуть в Австрії, тобто безпосередньо в ЄС.

Розміри та салон

Довжина G9L становить 5,12 м, а колісна база 3,1 м, тож за габаритами він конкурує з найбільшими кросоверами на ринку, як-от Range Rover. Залежно від ринку салон розрахований на шість або сім місць.

Оснащення відповідає претензіям на люкс. Тут є холодильник на 12,5 л, 21,4-дюймовий розважальний екран із роздільністю 3K для задніх пасажирів і аудіосистема на 23 динаміки. Про тишу в салоні дбають система шумозаглушення, додаткова ізоляція, акустичні шини Michelin і звукоізоляційне скло, а приватність забезпечують електричні шторки з трьох боків кабіни.

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Коли розкладено всі сидіння, задній багажник вміщує 367 л, а передній ще 65 л. Сідати в салон допомагають двері з електроприводом і висувні підніжки, а фари DLP можуть проєктувати на дорогу графіку й підказки.

Привід і зарядка

У Китаї G9L пропонують як повністю електричним, так і послідовним гібридом EREV, де бензиновий двигун лише виробляє струм. До Європи ж потрапить тільки електрична версія.

Топова модифікація з двома моторами й повним приводом видає 430 кВт (585 к.с.) і 695 Нм та розганяється до 100 км/год за 4,9 с. Версія Long Range Ultra проїжджає до 591 км за циклом WLTP при споживанні 21,1 кВт·год на 100 км. Завдяки 800-вольтовій архітектурі й підтримці зарядки 5C батарею можна поповнити з 10 до 80% менш ніж за 12 хвилин.

Кросовер може буксирувати причіп масою до 2 тонн і має функцію V2L потужністю 6 кВт, тобто здатен живити зовнішні прилади. Для українців, які пережили не одну зиму з відключеннями світла, це досить практична опція.

Серед іншого варто відзначити двокамерну пневмопідвіску, адаптивні амортизатори та задні колеса, що підрулюють. Кліренс регулюється в межах 7 см і сягає максимум 21,6 см, а долати брід автомобіль може глибиною до 0,7 м.

Виробництво в Європі

G9L вироблятимуть у китайському Гуанчжоу та в австрійському Граці на потужностях компанії Magna. Перед ним там уже збирають G6, G9 і P7+, причому на тих самих лініях, що й європейські люксові авто. Перше пробне виробництво G9L успішно завершили на початку жовтня. Європейське складання має для Xpeng і економічний сенс, бо дає змогу обійти мита ЄС на китайські електромобілі.

Замовлення вже приймають на окремих європейських ринках. У Німеччині G9L коштує від €74 600, тобто приблизно 3,78 млн грн за курсом НБУ на 7 жовтня (50,64 грн/€). Про плани щодо України Xpeng не повідомляла.