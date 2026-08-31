Xiaomi створила власний 3-нм процесор для автомобілів: він зможе запускати ШІ без хмари

Xiaomi розширює власну лінійку процесорів і вперше виходить із нею на автомобільний ринок. Компанія представила Xring D100 — спеціалізований чип для систем інтелектуального та автономного водіння, комерційне використання якого заплановане на 2027 рік.

За заявою Xiaomi, D100 став першим розробленим у Китаї високопродуктивним автомобільним процесором такого класу, виготовленим за 3-нм технологічним процесом. Розробка та основні етапи перевірки чипа вже завершені.

Процесор отримав 20 високопродуктивних CPU-ядер і окремий 16-ядерний NPU, призначений для обчислень штучного інтелекту. Система підтримує до 160 ГБ уніфікованої оперативної пам’яті.

Саме остання характеристика дає уявлення про плани Xiaomi. Компанія стверджує, що автомобіль із D100 потенційно зможе локально запускати моделі штучного інтелекту розміром до 200 млрд параметрів. Тобто значна частина складних обчислень виконуватиметься безпосередньо в машині, без постійного передавання даних у хмарні дата-центри.

Автомобіль перетворюється на потужний ШІ-комп’ютер

Локальна робота великих моделей може знадобитися не лише для голосового помічника. Значно важливішим напрямом є аналіз інформації з камер, радарів та інших датчиків, прогнозування поведінки учасників руху і прийняття рішень системами допомоги водієві.

Крім того, робота ШІ безпосередньо в автомобілі може зменшити залежність від мобільної мережі та скоротити затримку між отриманням інформації і реакцією системи.

Xiaomi поки не повідомила одну з найважливіших характеристик D100 — продуктивність NPU в TOPS. Без цього показника напряму порівнювати новинку з автомобільними платформами Nvidia, Qualcomm, BYD або іншими конкурентами поки складно. Також невідомо, яка саме серійна модель Xiaomi першою отримає новий процесор.

Сьогодні автомобілі Xiaomi використовують рішення Nvidia. Зокрема, актуальні SU7 і YU7 у різних конфігураціях оснащуються автомобільними обчислювальними платформами Nvidia для роботи систем допомоги водієві. Власний D100 дозволить Xiaomi контролювати значно більшу частину технологічного ланцюжка — від самого кремнію до програмного забезпечення автомобіля.

Xiaomi вкладає мільярди у власні чипи

D100 є частиною значно масштабнішої стратегії. Одночасно Xiaomi представила мобільний Xring O3 та прискорювач штучного інтелекту Xring O100. За даними Reuters, після перезапуску власної напівпровідникової програми компанія інвестувала в неї понад 20 млрд юанів — близько 3 млрд доларів, а команда розробників уже перевищує 3000 людей.

Таким чином Xiaomi поступово будує власну обчислювальну платформу одразу для смартфонів, ШІ-систем і автомобілів.

Для автомобільного підрозділу це особливо важливо: сучасний електромобіль дедалі більше залежить не від потужності електродвигуна, а від обчислювальних можливостей. І якщо D100 покаже конкурентну продуктивність у серійних машинах, Xiaomi зможе контролювати одну з найдорожчих і стратегічно найважливіших частин автомобіля самостійно, а не купувати її у сторонніх постачальників.