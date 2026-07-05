В автомобілях BYD з’явиться функція, якої немає навіть у Tesla

Китайський автовиробник BYD запатентував систему безпеки, аналога якій немає навіть у моделях Tesla — попри те, що американський бренд традиційно вважається лідером за кількістю “розумних” функцій на борту. Йдеться про систему, яка перевірятиме простір під днищем автомобіля на наявність тварин ще до того, як водій рушить з місця.

Свійські тварини — коти й собаки — а також дика фауна нерідко шукають прихистку саме під припаркованими машинами, особливо в холодну погоду. Тому BYD розробила рішення на основі спеціальних камер і комп’ютерного зору: щоразу під час запуску двигуна система фотографує днище авто й порівнює знімок з еталонними даними, збереженими раніше. Якщо виявлено нехарактерний об’єкт чи рух — водій отримує попередження ще до старту, що знижує ризик наїзду на приховану тварину.

Автомобілі BYD зможуть розпізнавати тварин під днищем

Для порівняння: у Tesla подібної функції немає. Найближчий аналог — Sentry Mode, система з восьми зовнішніх камер, яка стежить за периметром машини під час паркування, але дивиться навколо авто, а не під нього. Є ще Dog Mode, який підтримує температуру в салоні для тварини всередині машини, та розпізнавання тварин на дорозі під час руху завдяки нейромережі Autopilot/FSD — але жодна з цих систем не перевіряє простір під днищем перед стартом з місця.

режим Dog Mode в Tesla Model 3

Щоб уникнути хибних спрацювань, BYD навчила систему ігнорувати постійні елементи конструкції — підвіску й шасі, а також дрібне сміття, багнюку чи бруд, реагуючи лише на реальну небезпеку.

За інформацією бразильського видання AutoEsporte, новий патент — частина ширшої програми BYD з розвитку систем безпеки та інтелектуального водійського асистента. Раніше компанія вже представила окремий механізм на основі радіосигналу, який виявляє дітей чи домашніх тварин, випадково залишених на задньому сидінні. Такі розробки — не рідкість для BYD: компанія щодня реєструє від 30 до 45 нових патентів у Китаї, а над інноваціями працює команда з понад 120 тисяч інженерів і дослідників по всьому світу.