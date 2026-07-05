В автомобилях BYD появится функция, которой нет даже у Tesla

Китайский автопроизводитель BYD запатентовал систему безопасности, аналога которой нет даже в моделях Tesla — несмотря на то, что американский бренд традиционно считается лидером по количеству «умных» функций на борту. Речь идет о системе, которая будет проверять пространство под днищем автомобиля на наличие животных ещё до того, как водитель тронется с места.

Домашние животные — кошки и собаки — а также дикие животные нередко ищут укрытие именно под припаркованными автомобилями, особенно в холодную погоду. Поэтому BYD разработала решение на основе специальных камер и компьютерного зрения: каждый раз при запуске двигателя система фотографирует днище автомобиля и сравнивает снимок с эталонными данными, сохраненными ранее. Если обнаружен нехарактерный объект или движение — водитель получает предупреждение ещё до старта, что снижает риск наезда на скрытое животное.

Автомобили BYD смогут распознавать животных под днищем

Для сравнения: у Tesla подобной функции нет. Ближайший аналог — Sentry Mode, система из восьми внешних камер, которая следит за периметром автомобиля во время парковки, но наблюдает за пространством вокруг машины, а не под ней. Есть ещё Dog Mode, который поддерживает температуру в салоне для животного внутри машины, и распознавание животных на дороге во время движения благодаря нейросети Autopilot/FSD — но ни одна из этих систем не проверяет пространство под днищем перед стартом с места.

режим Dog Mode в Tesla Model 3

Чтобы избежать ложных срабатываний, BYD научила систему игнорировать постоянные элементы конструкции — подвеску и шасси, а также мелкий мусор, грязь или грязь, реагируя только на реальную опасность.

По информации бразильского издания AutoEsporte, новый патент — часть более широкой программы BYD по развитию систем безопасности и интеллектуального водителя-ассистента. Ранее компания уже представила отдельный механизм на основе радиосигнала, который обнаруживает детей или домашних животных, случайно оставленных на заднем сиденье. Такие разработки — не редкость для BYD: компания ежедневно регистрирует от 30 до 45 новых патентов в Китае, а над инновациями работает команда из более чем 120 тысяч инженеров и исследователей по всему миру.