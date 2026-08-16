Грандиозная стена из солнечных панелей: Китай строит электростанцию длиной 400 километров

Две тысячи лет назад Китай строил Великую стену, чтобы защититься от кочевников с севера. Теперь страна возводит её современного преемника — и на этот раз враг другой: наступающие пески и углерод в атмосфере. В пустыне Кубучи на территории Внутренней Монголии реализуется проект, который официально так и называется — «Великая солнечная стена»: полоса фотоэлектрических панелей длиной около 400 километров и шириной до пяти километров, которая после завершения будет вырабатывать около 100 гигаватт мощности. Для понимания масштаба: это примерно как полсотни крупных атомных энергоблоков, выстроенных вдоль края пустыни, — и всё это уже сейчас видно из космоса.

Почему именно «море смерти»

Пустыню Кубучи веками называли «морем смерти» — седьмая по площади пустыня Китая представляла собой почти безлюдное пространство движущихся дюн, которое к тому же медленно наступало на плодородные земли и засыпало песком окрестности Пекина во время пыльных бурь. Но с точки зрения солнечной энергетики это «море» оказалось золотой жилой: более трёх тысяч солнечных часов в год, ровный рельеф, почти нулевая стоимость земли и, что крайне важно, удачное расположение — между рекой Хуанхэ и промышленными городами Баотоу и Баяннур, то есть относительно близко к потребителям и существующей инфраструктуре.

По состоянию на конец 2024 года в рамках проекта уже установлено около 5,4 гигаватт мощности — это лишь отправная точка на пути к сотне, но темпы строительства китайских энергетических объектов давно никого не удивляют. Завершить строительство планируют к 2030 году, и тогда выработанной энергии должно хватить, чтобы обеспечить потребности Пекина — мегаполиса с населением более двадцати миллионов человек.

И это лишь часть общей картины: кроме того, к 2030 году Китай планирует развернуть в пустынных регионах около 455 гигаватт солнечных и ветровых мощностей. К середине 2024 года страна уже владела 51 % всей солнечной генерации планеты — больше, чем все остальные государства мира, взятые вместе.

Панели, сдерживающие пустыню

Самое интересное в этом проекте — его второе, неэнергетическое измерение. Солнечные панели в Кубучи выполняют ту роль, которую веками тщетно пытались выполнять лесополосы и изгороди: они останавливают саму пустыню. Механизм прост и элегантен. Ряды панелей снижают скорость ветра у поверхности — а значит, тормозят движение дюн и вынос песка. Тень под панелями уменьшает испарение влаги из почвы, и там, где десятилетиями ничего не росло, появляется трава. Корни растений, в свою очередь, связывают песок, стабилизируя почву уже без посторонней помощи.

Анализ спутниковых снимков Landsat, приведенный NASA, подтверждает: территории вокруг солнечных ферм в Кубуче заметно позеленели. В некоторых местах проект пошел еще дальше — под панелями выращивают засухоустойчивые сельскохозяйственные культуры по так называемой агровольтаической модели, когда один и тот же участок земли дает и электроэнергию, и урожай. Пустыня, которая недавно угрожала Пекину пыльными бурями, постепенно превращается в гибрид электростанции и пастбища.

В Кубучи, кстати, уже есть своя знаменитость: солнечная станция Junma, достроенная ещё в 2019 году, попала в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое в мире изображение, выложенное из солнечных панелей, — с высоты она выглядит как гигантский скачущий конь. Несмотря на декоративность, станция вполне работоспособна: около двух миллиардов киловатт-часов в год — этого достаточно для 300–400 тысяч человек.

Ложка дегтя на 400 километров

Было бы нечестно представлять этот проект как сплошную идиллию. Главный вызов «Солнечной стены» — не строительство, а доставка энергии: между пустыней Кубучи и основными центрами потребления лежат сотни километров, и каждый новый гигаватт в пустыне требует соответствующих высоковольтных магистралей. Китай уже построил крупнейшую в мире сеть линий сверхвысокого напряжения именно для таких проектов, но расширять её придётся постоянно — иначе рекордные мощности просто некуда будет девать.

Есть и системный вопрос, знакомый всем странам с большой долей солнечной энергии в энергобалансе: выработка электроэнергии в пустыне зависит от солнца, а не от графика потребления мегаполисов. Без масштабных накопителей и гибких резервных мощностей даже самая большая солнечная ферма в мире остаётся источником, который отключается каждый вечер.

И всё же общее направление впечатляет. Проект в Кубуче — это редкий случай, когда одна инфраструктурная идея решает сразу три проблемы: обеспечивает столицу чистой энергией, останавливает опустынивание и создает рабочие места в регионе, где их никогда не было. Великую стену когда-то строили, чтобы не впустить врага внутрь. Солнечную стену строят, чтобы не выпустить пустыню наружу — и заодно запечатать её солнце в проводах.