Солнечные панели загораются в два раза чаще, чем три года назад: данные страховых компаний

Фотовольтаика считается одной из самых безопасных энергетических технологий — никакого топлива, никаких движущихся частей, тихие панели на крыше, которые просто преобразуют свет в электричество. Тем неприятнее выглядят цифры, обнародованные британской страховой компанией QBE: количество пожаров, связанных с солнечными установками, выросло с 91 в 2022 году до 212 в 2025-м — то есть на 133% всего за три года. И самое интересное в этой статистике — даже не масштаб роста, а то, что именно оказалось главным виновником. Спойлер: не высокотехнологичная электроника, а самая банальная часть системы.

Цифры без паники

Для начала — объективный контекст, без которого статистика превращается в страшилку. Да, количество пожаров выросло более чем вдвое, и да, этот рост значительно опережает расширение самого рынка: количество установок за тот же период увеличилось лишь на 52%. То есть гореть стало не просто больше систем — гореть стала большая их доля, и это настоящая причина для беспокойства.

В то же время абсолютные цифры остаются скромными. В Великобритании в 2025 году эксплуатировалось около 1,93 миллиона солнечных установок, поэтому даже 212 пожаров в год — это менее 0,07 случая на тысячу систем. Вероятность того, что именно ваша крыша загорится из-за панелей, по-прежнему ничтожно мала. Но тренд есть тренд: если доля проблемных установок растет с каждым годом, то за десятилетие «ничтожная вероятность» может превратиться в вполне ощутимую статью страховых выплат — собственно, именно поэтому исследование и проводил страховщик.

Самое слабое звено — самое простое

Теперь о главном открытии. Логика подсказывает, что в сложной системе чаще всего выходит из строя самый сложный компонент — инвертор с его силовой электроникой или литиевая аккумуляторная батарея, о пожарной опасности которых пишут больше всего. Данные QBE переворачивают эту логику с ног на голову. В рейтинге причин лидируют кабели постоянного тока и соединения — 49 пожаров. Далее следуют сами модули панелей — 36 случаев, аккумуляторные батареи — 23, и только потом инверторы — 19.

Другими словами, самым проблемным элементом установки стоимостью в десятки тысяч оказались кусок провода и пластиковый разъем стоимостью в несколько евро. Это не шутка и не аномалия — это системная закономерность, которую подтверждает и отдельное исследование международной программы IEA PVPS, посвященное типичным ошибкам монтажа.

Анатомия будущего пожара

Список этих ошибок читается как инструкция «как не следует», но каждый пункт в ней — из реальной практики. Монтажники соединяют несовместимые разъемы разных производителей, которые внешне выглядят одинаково, но ведут себя по-разному в электрическом плане. Не дотягивают или перетягивают контакты. Экономят на компонентах, покупая самые дешёвые из доступных. Заносят грязь в разъёмы прямо во время монтажа. Прокладывают кабели со слишком крутыми изгибами, что со временем разрушает изоляцию. Забывают о защите от ультрафиолета — и солнце, ради которого всё и строилось, годами методично выжигает оболочку проводов.

Отдельно исследователи подчеркивают географию проблемы: критические соединения на крыше чаще всего расположены в непосредственной близости от деревянных конструкций — стропил, обрешетки, утеплителя. То есть именно там, где искра имеет наибольшие шансы превратиться в полноценный пожар дома, а не только установки.

Самое коварное в этих дефектах — их отложенное действие. Только что смонтированная система с плохим контактом работает безупречно: ток течет, счетчик вращается, владелец доволен. Но в некачественном соединении сопротивление постепенно растет, контакт начинает нагреваться, нагрев ускоряет деградацию материала, деградация еще больше увеличивает сопротивление — и круг замыкается. В итоге этого медленного процесса, который может длиться годами, возникает электрическая дуга с температурой в тысячи градусов. Ошибка, допущенная монтажником за пять минут, дает о себе знать через пять лет, когда ни монтажника, ни его фирмы может уже и не быть на рынке.

Парадокс зрелой отрасли

В этой истории есть более широкий контекст, и авторы исследования не обходят его стороной. Солнечная индустрия за последнее десятилетие совершила впечатляющий технологический скачок: КПД панелей вырос, инверторы «поумнели» до уровня полноценных компьютеров с облачным мониторингом, системы накопления энергии научились балансировать домашнюю сеть. Но всё это совершенство опирается на ту же базовую электрику, что и полвека назад, — медь, контакты, изоляцию. И если инженерия панелей прошла путь от лабораторий до гигафабрик с тотальным контролем качества, то качество монтажа до сих пор зависит от конкретной бригады на конкретной крыше.

Рекомендации от QBE звучат не слишком эффектно, зато практичны: регулярное профилактическое обслуживание вместо подхода «установил и забыл», термовизионная диагностика, позволяющая обнаружить перегрев соединения задолго до возгорания, и стандартизация разъемов, чтобы исключить саму возможность появления «франкенштейнов» из несовместимых деталей.

И ещё один прогноз, заслуживающий внимания: самая острая фаза проблемы, вероятно, ещё впереди. Миллионы установок, смонтированных в годы большого фотовольтаического бума, уже прошли второй десяток лет службы — под солнцем, морозами и влагой. Дефекты, заложенные в эпоху, когда монтажников катастрофически не хватало и на крыши лезли все желающие, только начинают проявляться. Поэтому рост, зафиксированный QBE, — это, похоже, не всплеск, а начало длинной кривой.

Для Украины эта тема, кстати, звучит особенно актуально. Волна установки домашних солнечных станций, вызванная отключениями электроэнергии последних лет, по темпам и ажиотажу очень напоминает тот самый британский бум: спрос многократно превышал предложение квалифицированных монтажников, системы устанавливали в спешке, часто из тех компонентов, которые удалось достать, а не из тех, что идеально совместимы между собой. Если британская статистика чему-то и учит, то именно этому: счет за поспешный монтаж приходит не сразу, а через пять-десять лет — и украинским владельцам солнечных крыш стоит уже сейчас заложить в план регулярную проверку соединений, не дожидаясь, пока отечественные страховщики начнут публиковать собственную статистику пожаров.

Что из этого следует для владельца панелей

Главный вывод исследования очень прост, хотя и немного неприятен: фотовольтаика как технология безопасна, но система стоит ровно столько, сколько стоит её самое слабое звено — а это звено обычно остается незаметным годами. Панели на крыше видны всем, красивый график генерации — в приложении, а вот подгоревший контакт в распределительной коробке никто не увидит, пока не станет слишком поздно. Для владельцев солнечных систем это повод раз в несколько лет заказывать профессиональный осмотр с тепловизором, а для тех, кто только планирует установку, — выбирать монтажника не по самой низкой цене, а по репутации. Сэкономленные на монтаже несколько с