Пока владельцы ПК ждут официальную версию GTA VI для компьютеров, киберпреступники уже зарабатывают на этом ажиотаже. Специалисты Bitdefender обнаружили на GitHub две страницы, которые предлагают «скачать» Grand Theft Auto VI для Windows, но на самом деле заражают компьютер вредоносным программным обеспечением для кражи данных.

Оба репозитория подают себя по-разному. Один обещает полную взломанную версию игры без лаунчера, другой выдает себя за порт от сообщества, который якобы запускает консольную GTA VI на ПК через слой трансляции. Приманки одинаковые — высокая частота кадров, улучшенная графика, поддержка модов и онлайн без учетной записи Rockstar. Для правдоподобности на страницах есть подробные системные требования и разделы с решением типичных проблем, так что они выглядят как обычные инструкции по установке.

Одна из страниц на GitHub, которая обещала «полную ПК-версию» GTA VI. Скриншот: Bitdefender

Вместо кнопки загрузки пользователю предлагают открыть Windows Terminal или PowerShell от имени администратора, вставить скопированную со страницы команду и нажать Enter. Если «загрузка» не начнется, одна из страниц советует добавить исключение в «Безопасности Windows», то есть фактически отключить защиту. Чтобы развеять сомнения, авторы уверяют, что код открыт, файлы проверены по хешу, а антивирусы ничего не находят.

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Это классическая схема ClickFix, когда человека уговаривают собственноручно запустить вредоносный код. По данным Bitdefender, обе страницы ведут на один и тот же удаленный адрес, а команда загружает оттуда скрипт и сразу выполняет его с правами администратора. Скорее всего, на компьютер попадает инфостилер, который незаметно собирает пароли, данные банковских карт и другие конфиденциальные сведения для мошенничества или кражи учетных записей. В зависимости от кампании по этому адресу могут находиться разные стилеры.

Bitdefender сообщила о репозиториях в GitHub, и оба удалили за считанные минуты. Ранее в компании уже обнаружили похожую кампанию с фальшивым «облачным клиентом», который якобы позволял играть в GTA VI на ПК через консоль.

Злоумышленники удачно используют контекст. Энтузиасты действительно пытаются перенести GTA VI на компьютеры, часть проектов привлекает для этого искусственный интеллект, поэтому история о том, что «сообщество заставило игру работать», выглядит правдоподобно. При этом на официальном сайте Rockstar до сих пор указаны только PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а дату выхода ПК-версии компания не объявляла. Любое предложение скачать GTA VI для Windows или macOS сейчас является мошенничеством.

Тем, кто уже выполнил такую команду, в Bitdefender советуют считать компьютер зараженным, даже если игра так и не появилась, а окно терминала просто закрылось. Устройство стоит отключить от интернета и провести полное сканирование антивирусом. С другого, чистого устройства следует сменить важные пароли, начиная с почты, а затем игровых, платежных и других учетных записей, завершить все активные сеансы и включить двухфакторную аутентификацию. Также стоит проверить историю покупок, данные для восстановления доступа и правила пересылки в почте. Если человек только просмотрел страницу и ничего не запускал, заражения не произошло.

Напомним, ранее мы писали, что в сети появился первый «играбельный» ПК-порт GTA VI, основанный на слитой сборке для Xbox Series. Он работает лишь примерно в 25 fps, а Take-Two через жалобу DMCA удалила с GitHub 3007 репозиториев, связанных с проектом Leonida.