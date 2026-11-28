Disney не отказалась от «Аватара 4», хотя после третьей части вокруг франшизы ходили слухи о её туманном будущем. Студия снова включила картину в список будущих релизов на своей презентации Upfronts в Буэнос-Айресе. В том же перечне были «Чёрная пантера 3» и «Суперсемейка 3».

Даты выхода не изменились. Премьера «Аватара 4» запланирована на 21 декабря 2029 года, а пятой части на 19 декабря 2031-го. Эти даты уже давно фигурировали в графике Disney, так что упоминание на презентации скорее подтверждает прежние планы, чем говорит о каком-то новом решении.

Сомнения появились из-за результатов «Аватара: Огонь и пепел», который вышел в декабре 2025 года. Фильм собрал в мировом прокате около 1,49 млрд долларов, то есть примерно 67 млрд гривен. Для большинства студий это был бы блестящий результат, но предыдущая часть, «Аватар: Путь воды», заработала 2,32 млрд долларов. К тому же бюджет третьего фильма оценивают в 400 млн долларов, или около 18 млрд гривен.

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Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Часть материала для четвёртого фильма уже снята. Джеймс Кэмерон заранее снял сцены с младшими членами семьи Салли параллельно с предыдущими частями, чтобы юные актёры естественно повзрослели к событиям продолжения. Например, Тринити Джо-Ли Блисс, которая играет Тук, снималась в 9 лет, а теперь ей уже 17. Поэтому в «Аватаре 4» ожидается скачок во времени примерно на шесть лет.

Сам Кэмерон пока не уверен, что «Аватар 4» станет его следующим фильмом. Режиссёр говорил, что хотел бы сократить бюджеты и сроки производства следующих частей и заодно взяться за другие проекты, в частности экранизацию романа Джо Аберкромби «Дьяволы» и давно задуманный фильм о Хиросиме. При этом продюсер Рэй Санчини ранее рассказывала, что команда уже работает над бюджетами, графиком и технологиями для четвёртой и пятой частей, хотя все сроки пока предварительные.

Напомним, ранее мы писали, что Джеймс Кэмерон подтвердил работу над «Аватаром 4», несмотря на падение кассовых сборов. На церемонии Saturn Awards режиссёр назвал выход следующего фильма «весьма вероятным» и пообещал, что команда внимательно изучает отзывы зрителей.