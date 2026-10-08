Ни одного знакомого героя, но те же самые пейзажи: съемки экранизации Death Stranding вступают в новый этап

Работа над экранизацией культовой видеоигры Death Stranding вступает в активную фазу. Режиссёр будущего фильма Майкл Сарноски уже приступил к поиску натур для основных съёмок. На днях в своих социальных сетях он поделился фотографиями на фоне суровых исландских пейзажей и опубликовал видео с величественным водопадом на горизонте.

Выбор Исландии — вполне закономерный шаг. Именно природа этой северной страны с её чёрными пляжами, покрытыми мхом скалами и бескрайними пустошами в своё время стала главным визуальным ориентиром для Хидео Кодзимы при создании постапокалиптической Америки в игре. Теперь же кинематографисты стремятся перенести эту эстетику на большой экран с помощью реальных, а не нарисованных локаций.

Сарноски, известный по драматическим фильмам «Свинья» (2021) и «Смерть Робин Гуда» (2025), возглавил проект в апреле 2025 года. Активный поиск мест для съёмок свидетельствует о том, что этап предпродакшна постепенно выходит на финишную прямую. Полноценные съёмки картины должны начаться в 2027 году, хотя точную дату премьеры создатели пока не раскрывают.

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Известно, что фильм не станет прямой экранизацией сюжета видеоигры, а расширит её вселенную. Ещё в сентябре 2025 года, во время трансляции, посвящённой 10-летию студии Kojima Productions, авторы заявили, что готовят полностью оригинальный сценарий.

«В этой работе мы стремимся уловить самую суть игры и её глубинные темы. Однако мы хотим рассказать историю, которой вы ещё не видели в этом мире, и показать героев, с которыми вы ещё не встречались. Наша цель — найти невероятные реальные локации соответствующего масштаба, прописать многогранных персонажей и отдать должное этой вселенной», — объяснял своё видение режиссёр.

Актерский состав фильма пока держится в секрете. И хотя Сарноски уже анонсировал появление новых персонажей, фанаты всё же надеются увидеть Нормана Ридуса, который озвучил и сыграл главного героя игры Сэма Бриджеса — хотя бы в формате камео. Производством картины, напомним, занимается известная своим нестандартным подходом независимая киностудия A24 совместно с Kojima Productions.