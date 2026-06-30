Новый фильм по мотивам «Resident Evil» будет посвящён не герою из игры: режиссёр объяснил необычный подход к экранизации

Новая экранизация «Resident Evil» от режиссёра Зака Креггера не станет прямой адаптацией ни одной из игр серии. Вместо Леона, Клэр или других знакомых персонажей в центре сюжета окажется новый герой — медицинский курьер Брайан, которого играет Остин Абрамс. По замыслу автора, это должен быть не типичный боевик о подготовленном герое, а история обычного человека, который внезапно попадает в кошмар.

Герой, который не умеет выживать

Креггер описывает Брайана как «обычного человека», не обладающего боевыми навыками и не похожего на классического игрового протагониста. В беседе с Empire режиссёр даже назвал концепцию фильма историей об «идиоте», но сразу уточнил: речь идёт не о глупости персонажа, а о его полной неподготовленности к выживанию в условиях катастрофы.

Именно эта слабость должна стать главной особенностью фильма. Брайан — не спецназовец, не полицейский и не опытный боец. Он скорее аватар зрителя — человек, который реагирует на мутантов, зомби и хаос так, как могла бы реагировать большинство обычных людей.

Креггер сравнил путь героя с путешествием Фродо в Мордор в «Властелине колец»: персонаж получает задание, которое значительно превосходит его самого, и вынужден двигаться прямо в эпицентр опасности.

Фильм должен напоминать прохождение игры

По словам режиссёра, новый «Resident Evil» построен как практически непрерывная череда опасных ситуаций. События должны набирать обороты уже примерно через пять минут после начала и не сбавлять темп до самого финала.

Креггер объясняет, что его привлекает структура игр серии «Resident Evil»: игрок переходит от одной локации к другой, и каждое новое место ставит перед ним новый вызов. Именно этот ритм режиссёр хочет перенести в кино — не просто показать монстров, а создать ощущение «маршрута выживания», где герой постоянно движется вперёд и каждый раз сталкивается с новой угрозой.

В официальном интервью для PlayStation Blog Креггер также отметил, что хотел сохранить важные для серии элементы: перемещение из точки А в точку Б, смену локаций, ограниченные ресурсы, постепенное усиление оружия и постоянную тревогу из-за нехватки патронов и предметов лечения.

Это не римейк Resident Evil 2, но связь с играми будет

Фильм не будет повторять сюжет конкретной игры и не станет главными героями персонажей вроде Леона. Креггер объяснял, что не хочет пересказывать истории, которые уже хорошо работают в самих играх. Вместо этого он стремится создать новый сюжет, который мог бы существовать «рядом» с событиями знакомого мира.

По словам режиссёра, действие фильма разворачивается в мире Resident Evil 2 и посвящено ночи ужасов в Раккун-Сити, но рассказывает о другом персонаже со своей собственной миссией. То есть это должна быть не каноническая адаптация с воспроизведением знакомых сцен, а авторский фильм во вселенной Resident Evil.

Креггер также не скрывает, что в фильме будут отсылки для фанатов: предметы лечения, развитие оружия, темы выживания и визуальные детали из игр. В то же время режиссёр прямо признаёт, что часть фанатов может остаться недовольна именно из-за отсутствия прямого пересказа игрового сюжета.

Новый фильм «Resident Evil» должен выйти в кинотеатрах 18 сентября 2026 года.