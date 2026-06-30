Новий фільм по Resident Evil буде не про героя з гри: режисер пояснив незвичний підхід до екранізації

Нова екранізація Resident Evil від режисера Зака Креггера не буде прямим переказом жодної з ігор серії. Замість Леона, Клер чи інших знайомих персонажів у центрі сюжету опиниться новий герой — медичний кур’єр Браян, якого грає Остін Абрамс. За задумом автора, це має бути не типовий бойовик про підготовленого героя, а історія звичайної людини, яка раптово потрапляє в кошмар.

Герой, який не вміє виживати

Креггер описує Браяна як “звичайну людину”, яка не має бойових навичок і не схожа на класичного ігрового протагоніста. У розмові з Empire режисер навіть назвав концепцію фільму історією про “ідіота”, але одразу уточнив: йдеться не про дурість персонажа, а про його повну непідготовленість до виживання в умовах катастрофи.

Саме ця слабкість має стати головною особливістю фільму. Браян не є спецпризначенцем, поліцейським чи досвідченим бійцем. Він радше глядацький аватар — людина, яка реагує на мутантів, зомбі та хаос так, як могла б реагувати більшість звичайних людей.

Креггер порівняв шлях героя з подорожжю Фродо до Мордору у “Володарі перснів”: персонаж отримує місію, яка значно більша за нього самого, і змушений рухатися прямо в центр небезпеки.

Фільм має нагадувати проходження гри

За словами режисера, новий Resident Evil побудований як майже безперервна послідовність небезпечних ситуацій. Події мають розганятися вже приблизно через п’ять хвилин після початку і не знижувати темп до фіналу.

Креггер пояснює, що його приваблює структура ігор Resident Evil: гравець переходить від однієї локації до іншої, а кожне нове місце ставить перед ним інший виклик. Саме цей ритм режисер хоче перенести в кіно — не просто показати монстрів, а створити відчуття “маршруту виживання”, де герой постійно рухається вперед і щоразу стикається з новою загрозою.

В офіційному інтерв’ю для PlayStation Blog Креггер також казав, що хотів зберегти важливі для серії елементи: рух із точки А в точку Б, зміну середовищ, обмежені ресурси, поступове посилення зброї та постійну тривогу через нестачу патронів і предметів лікування.

Це не переказ Resident Evil 2, але зв’язок із іграми буде

Фільм не повторюватиме сюжет конкретної гри й не робитиме головними героями персонажів на кшталт Леона. Креггер пояснював, що не хоче переказувати історії, які вже добре працюють у самих іграх. Натомість він прагне створити новий сюжет, який міг би існувати “поруч” із подіями знайомого світу.

За словами режисера, дія фільму орієнтується на світ Resident Evil 2 і ніч жахів у Раккун-Сіті, але розповідає про іншу людину з власною місією. Тобто це має бути не канонічна адаптація з відтворенням знайомих сцен, а авторський фільм у всесвіті Resident Evil.

Креггер також не приховує, що у стрічці будуть відсилання для фанатів: предмети лікування, розвиток зброї, теми виживання та візуальні деталі з ігор. Водночас режисер прямо визнає, що частина фанатів може бути незадоволена саме через відсутність прямого переказу ігрового сюжету.

Новий Resident Evil має вийти в кінотеатрах 18 вересня 2026 року.