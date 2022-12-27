Індіанці закликали бойкотувати “Аватар 2”. Фільм називають «жахливим та расистським»

Минуло вже два тижні з прем’єри «Аватар 2», і ми всім серцем сподіваємось, що він зможе наблизитися до успіху свого попередника, найуспішнішого фільму всіх часів. Не тільки через любов до Джеймса Камерона, але також і тому, що подальший розвиток цього видатного всесвіту залежить від того, чи вдасться «Аватар: Шлях води» зібрати гарну касу.

Однак, схоже, далеко не всі поділяють наш ентузіазм. У США дивуються активісти груп корінних індіанців, які помітили схожість синього народу На’ві з індіанськими племенами. Вони закликають до бойкоту фільму, стверджуючи, що той «жахливий та расистський» і нібито тут має місце культурна апропріація.

Ю Бігей, транс-художник і представниця племені Навахо, закликала світ не дивитися фільм про синіх інопланетян, тому що він є анти-індіанським. Її пост у Twitter зібрав майже 49 тисяч лайків. «Приєднуйтесь до корінних народів по всьому світу у бойкоті цього жахливого та расистського фільму» – написала активіст.

У серії твітів вона виклала образливі моменти фільму, а також опублікувала відкритий лист до Джеймса Камеруна, який ми відтворюємо повністю.

«Дорогий Джеймс Камерон, це неприйнятно! Чорношкірих та індіанців більш ніж достатньо, щоб грати інопланетян, заснованих на нас. Ми повинні бути тими, чиї особи та голоси з’являються на екрані. Ми ті, хто вміє зображати наш біль, страждання та, що важливіше, нашу стійкість. Мої родичі з племені Лакота були одним із наймогутніших народів, з якими коли-небудь стикалися США. Вони боролися. Їхні предки пишалися б своїми нащадками за те, що вони успішно вижили та зберегли культуру, але цього ви не показуєте у своїх фільмах. Натомість ви волієте показувати і прославляти колоніалізм. Білі люди у ролі прибульців з урахуванням реальних індіанських народів – це колоніалізм, це колонізація»

Невідомо, чи Джеймс Кемерон відповість на ці звинувачення, а також чи зробить заклик бойкотувати Аватар: Шлях води» хоч якийсь вплив на збори фільму. Однак багато користувачів Twitter у коментарях визнали наїзд нічим не обґрунтованим. Вони резонно помітили, що натхнення режисера якоюсь культурою зовсім не означає її шанобливу апропріацію. А ви як думаєте?