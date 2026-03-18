Warner Bros. показала перший тизер фільму «Дюна: Частина третя»: дата виходу та зірковий каст

Кінокомпанія Warner Bros. офіційно презентувала дебютний тизер довгоочікуваного фільму «Дюна: Частина третя». Відомо, що події нової стрічки розгортатимуться через 17 років після фіналу другої частини, обіцяючи глядачам зовсім інший погляд на знайомих героїв.

Сюжет та бачення режисера

В основу сценарію ліг роман Френка Герберта «Месія Дюни», виданий у 1969 році. Режисер Дені Вільньов працював над зйомками картини минулого літа, традиційно використовуючи камери IMAX для створення максимально масштабної картинки.

Вільньов, який також виступив співавтором сценарію, раніше зазначав, що ця стрічка стане для нього останньою у франшизі. Він підкреслив, що не розглядає ці фільми як класичну трилогію, а радше як завершення окремої великої історії Пола Атріда.

Акторський склад та конкуренція в прокаті

До головної ролі в триквелі повернувся Тімоті Шаламе. Компанію йому склав справді зірковий каст: Зендея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс П’ю, Джейсон Момоа, Джош Бролін та Роберт Паттінсон. До речі, саме Шаламе, Паттінсон та Тейлор-Джой стали головними обличчями на перших офіційних постерах стрічки.

Світова прем’єра «Дюни 3» запланована на 18 грудня 2026 року. Цікаво, що картина вийде в прокат одночасно з новими «Месниками», що гарантує неймовірно жорстку битву за увагу глядачів та касові збори напередодні різдвяних свят.