Українські супутники UASAT LEO для армії виготовлятиме данська GomSpace: деталі проєкту

Україна робить масштабний крок до створення незалежної системи супутникового зв’язку. Виробництвом космічних апаратів для вітчизняного орбітального угруповання UASAT LEO займеться відома данська компанія GomSpace.

Як повідомив виконавчий директор компанії Stetman Дмитро Стеценко в інтерв’ю порталу «Мілітарний», головна мета цього проєкту — забезпечення надійним і захищеним зв’язком українських військових.

Етапи реалізації та локалізація в Україні

Наразі сторони активно працюють над створенням спільного підприємства, яке згодом функціонуватиме на території України. Для розгортання потужностей не знадобляться величезні заводи — достатньо приміщення площею 1200–1300 квадратних метрів.

Процес виробництва поділено на кілька ключових етапів:

Стартовий етап: Закупівля вже готових супутників данського виробництва та їхнє пряме постачання на стартові майданчики.

Перехідний етап: Як тільки дозволить безпекова ситуація, в Україні запустять так звану «викруткову» збірку — складання апаратів з імпортних компонентів.

Кінцева мета: Повна локалізація виробничого циклу на території України (за винятком виготовлення мікрочипів).

Графік запусків на ракетах SpaceX

Масштаби угруповання UASAT LEO вражають: загалом планується вивести на низьку навколоземну орбіту 300 супутників.

Перший космічний апарат має вирушити в космос уже в жовтні 2026 року за допомогою ракети-носія від компанії SpaceX. За планом, до кінця 2027 року на орбіті повноцінно працюватимуть 120 супутників, після чого щороку мережу поповнюватимуть ще на 100–105 одиниць.