Автори Days Gone шукають фахівців для нової високобюджетної гри: чи є шанс на сиквел?

Студію Bend Studio в ігровій спільноті часто згадують із певним жалем. Свого часу розробники випустили чудовий зомбі-екшен Days Gone, який на релізі був несправедливо розгромлений ігровими журналістами. Після цього Sony фактично перевела команду в статус підмайстрів для допомоги іншим студіям. Проте, схоже, компанії нарешті довірили серйознішу роботу.

Новий таємничий AAA-проєкт

Уважні геймери помітили, що Bend Studio відкрила низку нових вакансій. Компанія активно шукає фахівців для роботи над абсолютно новим проєктом для актуального покоління консолей.

«Sony Bend Studio, автори Days Gone, Uncharted: Golden Abyss та Syphon Filter, шукають видатні таланти для нашої відданої своїй справі творчої команди. Ми створюємо наступну гру високого класу для консолей», — зазначається в офіційному описі вакансій.

Чого чекати гравцям?

Жодних конкретних деталей про майбутню гру розробники наразі не розкривають, залишаючи простір для спекуляцій: