Xiaomi випустила безплатного ШІ-асистента для програмування

Xiaomi представила безплатного ШІ-асистента для програмування під назвою MiMo Code. Це перший інструмент компанії у форматі coding agent — помічника, який може працювати з кодом безпосередньо з командного рядка та допомагати у довготривалих програмних проєктах.

MiMo Code V0.1.0 має відкритий вихідний код і поширюється під ліцензією MIT. Це означає, що розробники можуть вільно використовувати інструмент, змінювати його та адаптувати під власні задачі. За даними публікації Xiaomi MiMo в X, проєкт уже доступний як open-source-рішення.

Що вміє MiMo Code

MiMo Code створений на основі відкритого проєкту OpenCode. Його головна особливість — робота з великим контекстом і довгими завданнями. Інструмент має систему постійної пам’яті, контрольні точки сесій і механізм відстеження прогресу задач. Це потрібно для того, щоб асистент не «забував», над чим працював, навіть якщо розмова або проєкт стає дуже великим.

У Xiaomi також заявляють про режим Compose, оптимізацію агентної роботи та «нескінченний контекст». Фактично компанія позиціонує MiMo Code не як звичайний автодоповнювач коду, а як повноцінного помічника для розробника, який може супроводжувати складні задачі протягом тривалого часу.

Окремо згадується використання моделей Xiaomi MiMo. Зокрема, MiMo-V2-Flash — це MoE-модель із 309 млрд параметрів загалом і 15 млрд активних параметрів, розроблена для швидкого reasoning та агентних сценаріїв. Вона оптимізована для високої швидкості роботи й нижчих витрат на інференс.

Чому це важливо для розробників

Ринок ШІ-інструментів для програмування швидко зростає. Розробники вже використовують GitHub Copilot, Cursor, Claude Code, Gemini Code Assist та інші сервіси. MiMo Code цікавий тим, що Xiaomi робить ставку на відкритість і безплатний доступ, а також на роботу саме з довгими задачами, де стандартні чат-боти часто втрачають контекст.

Такі інструменти можуть допомагати писати код, пояснювати помилки, працювати з великими репозиторіями, пропонувати зміни та супроводжувати розробника в терміналі. Водночас повністю покладатися на ШІ не варто: код усе одно потрібно перевіряти, тестувати й переглядати вручну, особливо якщо йдеться про безпеку, фінансові операції або продакшн-системи.

Для Xiaomi запуск MiMo Code також показує ширші амбіції у сфері штучного інтелекту. Компанія вже розвиває власні моделі MiMo, а тепер виходить у сегмент інструментів для розробників — один із найконкурентніших напрямів сучасного ШІ.