На які мобільні додатки користувачі тратять найбільше грошей

Сьогодні майже не зустріти розробників, які поширювали б свій софт за традиційною схемою, коли людина платить один раз і потім користується продуктом без обмежень. Набагато популярнішою є система підписок, а у випадку з відеоіграми – мікроплатежів. Однак хто найбільше досяг успіху в цій справі? Аналітики data.ait дали відповідь.

Не так давно компанія оприлюднила список найуспішніших із фінансового погляду мобільних застосунків. З’ясувалося, що чималу частку займають ігри для смартфонів. Серед них найуспішнішою виявилася Candy Crush Saga. На її частку припадає понад $12 млрд прибутку. Друге місце дісталося Honor of Kings – $11 млрд. Третю і четверту сходинки окупували Monster Strike ($10,6 млрд) і Clash of Clans ($10,2 млрд).

У більш традиційному секторі ситуація дещо цікавіша. Річ у тім, що велику частку прибутку тут принесли різні соціальні платформи. Наприклад, TikTok зумів заробити понад $10 млрд. Чималу частину цієї суми китайський проєкт отримав 2023 року – близько $4 млрд. Загальне зростання склало 61%. Трохи скромніші цифри показали Tinder і YouTube – на 2-3 млрд менше, ніж TikTok.

Грудень – це час підбивати не тільки фінансові підсумки. Не так давно стало відомо, які розважальні проекти найчастіше шукали користувачі Google.