В «Дії» з’явиться нова послуга, яка значно спростить життя українським біженцям

Державний портал «Дія» незабаром вкотре розширить свій функціонал. Зокрема в українців з’явиться можливість змінювати мову відображення своїх документів на англійську. Команда розробників вже готується до запуску тестової версії нової послуги.





Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, створюючи англійську версію документів думали перш за все про біженців, які через війну опинилися за кордоном. Нововведення значно спростить їм життя, адже користуватися своїм паспортом чи іншими документами з «Дія» вони тепер зможуть фактично в будь-якій країні світу. Особливо корисною стане нова функція для українців, які втратили свої документи внаслідок ракетного обстрілу або просто не встигли забрати їх під час евакуації.

У відомстві також зазначили, що взяти участь в бета-тестуванні документів на англійській можуть всі бажаючі. Для цього лише потрібно мати в «Дія» свій закордонний паспорт, водійське посвідчення чи техпаспорт на машину.

Таким чином під-час тестування оновлень технічні спеціалісти «Дія» будуть перевіряти:

правильність відображення документів на англійській мові;

відповідність полів документів в обох версіях – українській та англійській;

коректність роботи функції перемикання мови.

Разом з перевіркою англійської версії документів в «Дія» тестуватимуть ще одну послугу – шеринг авто. Власне функція передачі права користування автомобілем була в «Дія» ще до війни. Однак через тимчасову зупинку роботи реєстрів шеринг зник з державного порталу. Зараз же в Мінцифрі вирішили повернути популярну послугу.

Для тестування функції шерингу необхідна участь власника авто та особи, якій буде передано право користування ним. Вони повинні мати в «Дія» паспорт (ID-карту або закордонний), технічний паспорт на автомобіль (для власника) та посвідчення водія (для майбутнього користувача транспорту).

Під час бета-тестування обох послуг та виправлення можливих помилок, оновлення стануть доступні всім користувачам порталу «Дія».