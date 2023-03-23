Telegram встановив обмеження на кількість повідомлень у чатах

Telegram, популярний додаток, має певні обмеження на кількість повідомлень, дозволених у чатах і розмовах. Коли ці ліміти перевищуються, програма автоматично видаляє найстаріші повідомлення, щоб звільнити місце для нових.

Керування сховищем повідомлень у Telegram

Користувачі мають доступ до двох окремих “скриньок” для зберігання повідомлень у додатку. Перша скринька призначена для групових чатів і розмов, де користувачі мають можливість відповідати. Друга скринька зарезервована для каналів, де користувачі не можуть відповідати.

Кожна скринька може вмістити приблизно 3 мільйони повідомлень, при цьому один канал або чат може вмістити максимум 1 мільйон повідомлень. Щоб визначити залишковий обсяг повідомлень, користувачі можуть вибрати “Пошук” в діалоговому меню і ввести “+” або “-“. Загальна кількість отриманих і відправлених повідомлень буде відображена над віртуальною клавіатурою.

Якщо кількість повідомлень далека від позначки в 1 мільйон, немає причин для занепокоєння. Telegram автоматично почне видаляти старі повідомлення в міру необхідності. Однак, якщо кількість повідомлень наближається до межі, користувачам варто подумати про використання функції архівування чату, щоб зберегти важливі розмови.

Що таке Telegram?

Telegram – це хмарний сервіс обміну миттєвими повідомленнями та голосового зв’язку через IP, пріоритетами якого є безпека та швидкість. Запущений у 2013 році, він набув популярності завдяки таким функціям, як наскрізне шифрування, самознищення повідомлень і підтримка великих групових чатів. Завдяки зручному інтерфейсу та увазі до конфіденційності, Telegram став платформою для обміну повідомленнями для мільйонів користувачів по всьому світу.