На Android-смартфонах з’явилася вбудована функція “пробивання” номеру

У вбудованому додатку “Телефон Google” для смартфонів на платформі Android з’явилася функція “пробивання” номера, яка називається Lookup. Про це повідомив портал GSMArena.

Поки що ця функція доступна тільки деяким користувачам у бета-версії додатка “Телефон Google” з номером 127.0.620688474. Lookup у номеронабирачі пропонує зручний спосіб ідентифікації невідомих номерів. Користувачі можуть одним натисканням кнопки перейти до пошуку Google прямо з історії викликів.

Ця функція може бути особливо корисна в тих випадках, коли вбудована база не може розпізнати номер. Однак, перевірити номер можна тільки після завершення дзвінка, після його скидання або пропуску. Причому “пробиття” також недоступне під час виклику.

Наскільки корисною виявиться функція Lookup, поки невідомо. Звичайний пошук номера в Google не дає миттєвої відповіді на запитання про те, кому належить номер або які послуги надає абонент, що телефонує. Крім того, у додатку “Телефон Google” є вбудована база, яка вказує на шахрайські або номери, що використовуються для рекламних дзвінків.