На YouTube з’явиться «фейс-контроль»: вік користувача визначить ШІ

У блозі YouTube з’явився пост, присвячений запуску нового механізму перевірки віку користувачів за допомогою нейромережевих алгоритмів. Він буде використовуватися для автоматичної фільтрації контенту — навіть якщо в налаштуваннях облікового запису вказана фейкова дата народження.

За словами розробників, якщо YouTube «зрозуміє», що обліковим записом користується неповнолітня особа, то відключить персоналізовану рекламу, активує «цифрові інструменти оздоровлення», змінить рекомендаційні алгоритми, обмежить кількість переглядів певних типів контенту та задіє інші функції, «відповідні реальному віку».

«Ми будемо використовувати ШІ для інтерпретації різних сигналів, які допоможуть нам визначити, чи виповнилося користувачеві 18 років. До таких сигналів відносяться типи відео, які шукає користувач, категорії відео, які він переглядав, або термін існування облікового запису», — наголошується в блозі YouTube.

Для визначення віку сервіс буде аналізувати переглянутий контент. Якщо він здасться YouTube «дитячим», то обмеження включаться незалежно від того, який вік вказано в налаштуваннях. Щоб довести, що сервіс помилився, доведеться підтвердити вік за допомогою даних кредитної картки або посвідчення особи.

Компанія пообіцяла «обкатати» нововведення на американській аудиторії YouTube протягом найближчих тижнів, пізніше воно буде розгорнуто і в інших країнах.