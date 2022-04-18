В Росії хочуть саджати в тюрму за приховування криптовалюти

Пропозиція вже направлена ​​в ЦБ РФ, Мінфін та Росфінмоніторинг. АБР хоче запровадити заборону на зберігання криптовалюти на особистих гаманцях, якщо кошти не було задекларовано. На біржах свої цифрові монети зберігати можна. Логіка? На біржах криптовалюта контролюється оператором обміну.





При цьому експерти, пов’язані з галуззю, вважають, що така ініціатива навряд чи набуде форми закону. Надто вже дивна пропозиція. Тим більше, що зберігання коштів на своїх гаманцях набагато безпечніший спосіб. У пропозицію є ще один незвичайний момент — кримінальне покарання не буде у разі виявлення факту зберігання токенів/коїнів, а за відмову правоохоронцям надати ключі до них.

Цікаво, що у Мінфіні та Росфінмоніторингу заявили, що ідея досить цікава.