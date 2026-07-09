Людей в інтернеті вже менше ніж машин: ШІ змінює правила гри в мережі

Активність ботів в інтернеті зростає рекордними темпами, а розвиток штучного інтелекту лише прискорює цей процес. За даними, на які посилається Komputer Świat, лише за перші п’ять місяців року частка ботів в інтернет-трафіку зросла приблизно на 30%. Це означає, що мережа дедалі частіше використовується не людьми напряму, а автоматизованими системами.

Людей в інтернеті вже менше, ніж машин

Окремі дослідження показують, що автоматизований трафік уже може перевищувати людський. Зокрема, за даними Cloudflare, боти та ШІ-агенти генерують близько 57% HTTP-запитів до HTML-сторінок, тоді як на людей припадає приблизно 43%. Важливо, що йдеться саме про запити до вебсторінок, а не про всю активність в інтернеті, куди входять застосунки, відеостримінг, месенджери та соцмережі.

Та навіть з цим уточненням тренд очевидний: інтернет швидко змінюється. Якщо раніше боти переважно індексували сайти для пошукових систем або виконували прості автоматичні дії, то тепер дедалі більшу роль відіграють ШІ-агенти. Вони можуть самостійно читати сторінки, порівнювати товари, збирати ціни, аналізувати новини, перевіряти наявність квитків чи навіть виконувати багатокрокові дії від імені користувача.

Чому це проблема для сайтів

Для власників сайтів це не лише технологічна цікавинка. Чим більше ботів заходить на сторінки, тим більше навантаження лягає на сервери. При цьому сайт не завжди отримує реальну користь: бот може прочитати матеріал, але не побачить рекламу, не оформить підписку і не стане постійним читачем.

Особливо гостро це питання стоїть для медіа, інтернет-магазинів, сервісів бронювання та стримінгових платформ. Саме там зберігається багато актуальних і комерційно цінних даних: ціни, рейтинги, описи товарів, відгуки, новини та розклади.

За даними HUMAN Security, автоматизований трафік у 2025 році зростав приблизно у 8 разів швидше, ніж людський. Окремо трафік, пов’язаний із системами ШІ, за рік збільшився на 187%, а активність ШІ-агентів та спеціальних браузерів для них зросла ще різкіше.

Це означає, що власникам сайтів доведеться адаптуватися до нової реальності. Тепер важливо думати не лише про SEO, Google і живих користувачів, а й про те, як контент бачать, збирають і використовують системи штучного інтелекту.