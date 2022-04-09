На Росії анонсували повне блокування YouTube

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова попередила росіян про повне блокування відеохостингу Youtube та закликала зберегти необхідний контент. Відповідна інформація з’явилася у її Telegram -каналі.





«Зважаючи на все, YouTube собі вирок підписав. Зберігайте контент, переносіть на російські платформи. І швидше», – заявила вона.

9 квітня Google заблокував канал Держдуми Думу ТВ на YouTube без можливості відновлення.

Уточнюється, що канал мав близько 145 тисяч передплатників, кількість переглядів відео перевищувала 100 мільйонів.

У березні YouTube заблокував канали російських ЗМІ, які фінансує держава. YouTube також повністю призупинив усі функції монетизації для користувачів із Росії. Крім того, для користувачів з РФ виявилися недоступні передплати Premium і Music Premium.

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