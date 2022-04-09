На Росії анонсували повне блокування YouTube
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова попередила росіян про повне блокування відеохостингу Youtube та закликала зберегти необхідний контент. Відповідна інформація з’явилася у її Telegram -каналі.
«Зважаючи на все, YouTube собі вирок підписав. Зберігайте контент, переносіть на російські платформи. І швидше», – заявила вона.
9 квітня Google заблокував канал Держдуми Думу ТВ на YouTube без можливості відновлення.
Уточнюється, що канал мав близько 145 тисяч передплатників, кількість переглядів відео перевищувала 100 мільйонів.
У березні YouTube заблокував канали російських ЗМІ, які фінансує держава. YouTube також повністю призупинив усі функції монетизації для користувачів із Росії. Крім того, для користувачів з РФ виявилися недоступні передплати Premium і Music Premium.