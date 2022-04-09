Softnews

На Росії анонсували повне блокування YouTube

09.04.2022
Менше хвилини

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова попередила росіян про повне блокування відеохостингу Youtube та закликала зберегти необхідний контент. Відповідна інформація з’явилася у її Telegram -каналі.


«Зважаючи на все, YouTube собі вирок підписав. Зберігайте контент, переносіть на російські платформи. І швидше», – заявила вона.

Новини по темі

9 квітня Google заблокував канал Держдуми Думу ТВ на YouTube без можливості відновлення.

Уточнюється, що канал мав близько 145 тисяч передплатників, кількість переглядів відео перевищувала 100 мільйонів.

У березні YouTube заблокував канали російських ЗМІ, які фінансує держава. YouTube також повністю призупинив усі функції монетизації для користувачів із Росії. Крім того, для користувачів з РФ виявилися недоступні передплати Premium і Music Premium.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
09.04.2022
Менше хвилини
Back to top button