Softnews

Названо Android-додатки, які небезпечно тримати на смартфоні

17.02.2022
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Смартфон Kyocera Duraforce Ultra 5G

Наявність шкідливого шпигунського ПЗ на смартфоні може спровокувати витік даних, включаючи листування, фотографії, контакти, банківську та іншу інформацію.


При цьому захистити інформацію на смартфоні легше, ніж персональні дані, які є у розпорядженні стільникових операторів, розповіла аналітик Angara Security Тетяна Линова.

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За її словами, троянські програми для смартфона найчастіше вимагають необґрунтовані дозволи на доступ до функцій та файлів смартфона, а також на керування ними. При цьому самі програми можуть мати і корисну функціональність – включати ліхтарик, обробляти фотографії, рахувати калорії, зберігати карти знижок і так далі.

Щоб уникнути витоку даних, необхідно встановлювати програми через офіційні магазини (Google Play, App Store), а також користуватися мобільними антивірусами, радить експерт.

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17.02.2022
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