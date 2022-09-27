Microsoft заблокувала перше велике оновлення Windows 11 для росіян

У середині вересня Microsoft випустила перше велике оновлення для Windows 11 під назвою 22H2. Як заявили у компанії, оновлення для росіян виявилося недоступним.

Експерти підтвердили, що оновлення заблоковане. При цьому невеликі оновлення, що включають патчі безпеки, для росіян все ж таки доступні.

Зазначається, що повідомлення про доступне оновлення не відображаються в інтерфейсі операційної системи. Для цього, за словами експертів, потрібно буде змінити iP-адресу. З російських IP-адрес неможливо не тільки оновити Windows 11, але і перейти з 10-ї версії операційної системи від Microsoft до актуальної.

Передбачається, що причина заблокованих оновлень у санкціях на постачання Росії американських технологій. Так, Microsoft призупинила діяльність у країні 4 березня, і з того часу завантажити великі оновлення для Windows 10 та 11 на території країни не можна.