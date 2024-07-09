Microsoft закінчить обслуговування Windows 11 22H2 уже в жовтні 2024 року

Microsoft нагадала, що 8 жовтня 2024 року закінчиться обслуговування кількох редакцій Windows 11 версії 22H2, випущених у вересні 2022 року.

Це торкнеться версій Home, Pro, Pro Education і Pro for Workstations. Останнє оновлення безпеки для цих релізів вийде в жовтні. Після цього пристрої не отримуватимуть щомісячні оновлення безпеки та попередні оновлення.

Також цього ж дня закінчиться обслуговування версій Windows 11 21H2 Enterprise, Education та IoT Enterprise. Microsoft рекомендує користувачам ознайомитися з інформацією щодо термінів закінчення обслуговування на сторінці FAQ з життєвого циклу Windows.

Компанія почала автоматичне оновлення Windows 11 2023 Update на пристроях, що досягли або наближаються до кінця обслуговування.

Це оновлення містить функції та поліпшення для підтримання безпеки та працездатності пристроїв. Щоб перевірити, чи відповідає ваш ПК вимогам для оновлення, можна використовувати додаток PC Health Check.