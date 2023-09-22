Представлено масштабне оновлення для останньої версії Windows

Microsoft анонсувала велике оновлення для Windows 11, яке вийде 26 вересня 2023 року. Про це компанія оголосила на своїй вересневій презентації, де були показані основні нововведення та покращення в операційній системі.
Одним з головних нововведень нової Windows 11 є чат-бот Copilot, який працює як ШІ-помічник, що вміє відповідати на запитання, запускати програми та використовувати функції деяких програм, наприклад, змінювати налаштування або створювати текстові повідомлення на основі даних з офісних програм Microsoft.
Крім того, оновлення включає змінений мікшер гучності, який дозволяє регулювати звук для кожної програми і швидко перемикатися між аудіопристроями, «Провідник», в якому покращено адресний рядок, робота з вкладками і додана панель «Довідки». Також запрацюють вбудований розпакувальник архівів та покращений додаток «Фото» з ІІ-функціями, наприклад, розмиванням фону на знімках.
Користувачам Windows 11 також стане доступна оновлена програма Paint з підтримкою шарів і функцією Cocreator, яка може редагувати зображення за текстовим запитом, меню налаштувань «Динамічне освітлення», в якому можна керувати RGB-підсвічуванням підтримуваних пристроїв від різних виробників та багато іншого.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на авто для наших військових. Напрямок Бахмут❗❗ Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375411208002084
Відео дня
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter