Військовий облік онлайн: у «Резерв+» запустили нову функцію
Міністерство оборони України оголосило про завершення тестового періоду та повноцінний запуск функції онлайн-постановки на військовий облік у застосунку «Резерв+». Головна мета сервісу — спростити бюрократичні процедури, прибрати паперову тяганину та розвантажити територіальні центри комплектування від черг.
Хто може скористатися послугою: Функціонал доступний лише для тих, хто стає на облік вперше. Це стосується:
- Юнаків 2009 року народження (подати заявку можна лише до 31 липня).
- Чоловіків віком від 25 до 59 років.
- Громадян, які перебувають за кордоном, раніше не стояли на обліку та мають біометричні документи (ID-картку або закордонний паспорт).
Важливо зазначити, що жінкам, а також тим, хто був знятий з обліку раніше, для вирішення питань все ж доведеться звернутися до ТЦК особисто.
Як це працює: Процедура максимально спрощена: необхідно оновити застосунок «Резерв+», авторизуватися та обрати функцію «Стати на облік». Після автоматичного опрацювання запиту в системі згенерується ваш електронний військово-обліковий документ (Резерв ID) зі статусом «Призовник» (для громадян 17-24 років) або «Військовозобов’язаний» (25-59 років).