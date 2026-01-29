Військовий облік онлайн: у «Резерв+» запустили нову функцію

Міністерство оборони України оголосило про завершення тестового періоду та повноцінний запуск функції онлайн-постановки на військовий облік у застосунку «Резерв+». Головна мета сервісу — спростити бюрократичні процедури, прибрати паперову тяганину та розвантажити територіальні центри комплектування від черг.

Хто може скористатися послугою: Функціонал доступний лише для тих, хто стає на облік вперше. Це стосується:

Юнаків 2009 року народження (подати заявку можна лише до 31 липня).

Чоловіків віком від 25 до 59 років.

Громадян, які перебувають за кордоном, раніше не стояли на обліку та мають біометричні документи (ID-картку або закордонний паспорт).

Важливо зазначити, що жінкам, а також тим, хто був знятий з обліку раніше, для вирішення питань все ж доведеться звернутися до ТЦК особисто.

Як це працює: Процедура максимально спрощена: необхідно оновити застосунок «Резерв+», авторизуватися та обрати функцію «Стати на облік». Після автоматичного опрацювання запиту в системі згенерується ваш електронний військово-обліковий документ (Резерв ID) зі статусом «Призовник» (для громадян 17-24 років) або «Військовозобов’язаний» (25-59 років).