Складено ТОП кращих додатків-радіо для iPhone

Радіо у звичному нам вигляді на апаратах iPhone немає – втім, чи потрібне воно з його постійною втратою сигналу, шумами і перешкодами в столітті цифрових технологій, коли Wi-Fi чекає на кожному кроці? Є гідна альтернатива застарілим технологіям – інтернет-радіо з мінімумом перешкод і більш якісним звуком.





У AppStore можна завантажити безкоштовно і на оплатній основі додатки багатьох відомих радіостанцій, а також програми «все в одному», де зібрані тисячі популярних радіо, але не завжди ними зручно користуватися. У цій збірці зібрані найкращі радіо для iPhone.

Record Dance Radio

Record Dance Radio – програма розробника «Radio Record, ZAO», якому належить відома багатьом радіостанція. Для роботи тут не знадобиться якась реєстрація. Завантажили додаток, вибрали будь-який потрібний канал і можна починати слухати. На відміну від традиційного способу прослуховування, тут повністю відсутні перешкоди навіть при 3G підключенні до інтернету (стабільному).

При бажанні можна активувати функцію запису «Rec», яка дозволяє зберегти фрагмент ефіру прямо в пам’яті пристрою. Якщо ж хочете трохи різноманітності, то можна перейти на вкладку « Підкасти », де присутня величезна кількість різних блогів і шоу від декількох десятків авторів.

Особливості програми:

Запис ефірів і прослуховування навіть без доступу до інтернету.

Можливість відправляти повідомлення в студію (потрібна авторизація).

Підкасти та шоу на будь-які теми.

Безкоштовний будильник і таймер сну.

Вибір якості звуку: Low, Med, High.

Europa Plus радіо онлайн

Europa Plus – лідируюча недержавна радіостанція, яка з кожним роком зміцнює свої позиції. Тут ви знайдете для себе інтернет-потоки з улюбленою музикою і чартами, новини «Європи Плюс» і відеотрансляції ефірів, що особливо сподобається любителям даної радіомережі.

В «Новинах» можна читати актуальні статті зі світу мистецтва, музики і кінематографа. В пару кліків ними можна поділитися зі своїми друзями в будь-яких соціальних мережах або месенджерах: Telegram, Facebook, WhatsApp і інших. А якщо вам набридне слухати одне і те ж, ви завжди можете змінити радіо-потік у відповідному меню. Доступно відразу дев’ять потоків з різноманітними композиціями.

Найпопулярніші пісні саме зараз доступні на вкладці «Чарти». За ті, які сподобаються вам найбільше, можна проголосувати, щоб просунути їх в рейтингу якнайвище.

Особливості програми:

Вибір міста: слухайте ефіри «Європи Плюс» свого регіону.

Вбудований будильник: прокидайтеся вранці під підбадьорливі пісні.

Дивіться відеотрансляції прямо зі студії.

Постійно оновлюються чарти і кращі пісні в одному місці.

Розклад програм і підкасти.

PCRadio

PCRadio – це понад 4500 радіостанцій на будь-який смак. Тут ви отримаєте безкоштовний доступ до радіомереж безлічі категорій: новини і розмовні, шансон, класика, медитація, ігрові, спорт та ін. З огляду на те, яка велика кількість станцій тут присутні, буде корисним опція «Вибране», яка дозволяє зберегти улюблене радіо в окремому списку.

Для тонкого налаштування звуку в PCRadio можна використовувати просунутий еквалайзер . Завдяки встановленим пресетам можна трохи підкоригувати звучання для будь-якого жанру: танцювальна музика, хіп-хоп, класична, джаз і не тільки. Більш просунуті користувачі можуть погратися з ручними налаштуваннями, щоб довести звук до ідеалу.

Особливості програми:

Вибір якості аудіопотоку: економ, стандарт або преміум (доступно в платній версії PCRadio).

Доступ до кількох десятків країн , включаючи Європу, Азію, Північну і Південну Америку, а також інші регіони.

Є таймер сну і будильник.

Багатофункціональність, що характерно навіть для безкоштовної версії.

Справно працює навіть при слабкому підключенні до інтернету.

Geedeon Radio

Geedeon Radio – ще одне онлайн-радіо, в ефірі якого цілодобово грає найкраща музика виконавців з усього світу. Тут немає обмежень за жанрами, слухайте добірні треки без реклами і зайвих пауз 24/7 (але тільки в підписці).

Варто відзначити, що безкоштовна версія програми позбавлена ​​деяких переваг. Наприклад, вона не дозволяє користуватися еквалайзером, таймером сну і будильником. Крім того, не будуть відображатися обкладинки альбомів, зі списків пропадуть деякі ексклюзивні радіостанції, а дизайн стане більш незграбним.

У порівнянні з аналогічними програмами, тут платне практично все. Якщо ви не зважитеся на оформлення Premium підписки, то доведеться слухати тільки те, що видає радіо в ефірі. Переключити станції або треки буде неможливо, як і все інше, що є присутнім у функціоналі сервісу.

Особливості Geedeon Radio:

Об’єднуйте краще в плейлисти.

Багатосмуговий еквалайзер з набором готових пресетів.

Будильник і таймер сну: прокидайтеся легко під улюблені пісні.

Приємний сучасний динамічний дизайн, який підлаштовується індивідуально під кожну пісню.

Перегляд історії програних треків.

Radium

Radium – додаток, що дозволяє отримати доступ до більш ніж 10 тис. радіостанцій світу. Використовувати програму дуже просто: достатньо запустити її і вказати свої музичні уподобання, а Radium сам підбере найбільш підходящі смаку користувача радіостанції.

Інтерфейс програми настільки добре гармонує з оболонкою, що здається, ніби Radium – це стандартний додаток iOS. Під час програвання треку iTunes знаходить і завантажує обкладинку альбому виконавця, після чого змінює всю колірну схему їй в тон – виглядає це дуже вражаюче.

Радіо для iPhone Radium завантажується в AppStore абсолютно безкоштовно, однак, користувачеві потрібно бути готовим, що він зіткнеться з нав’язливою пропозицією купити таймер сну (для автоматичного вимкнення програвача).

Особливості Radium:

Привабливий дизайн – головна «фішка» програми.

Високий рівень еквалайзеру, який автоматично сам налаштує частоти під конкретний жанр.

Синхронізація: можна обмінюватися даними між комп’ютером та iPhone по iCloud.

Зручний пошук підходящої радіостанції за назвою та жанром і навіть регіоном розміщення.

Додаткові можливості: треки, які звучать в Radium, можна швидко купити в iTunes або скопіювати в сервіс Last.Fm.

TuneIn Radio

Близько 10 тисяч радіостанцій, пропонованих Radium – вражаюча цифра, однак, далеко не рекорд: TuneIn Radio дозволяє слухати більше 100 тис. справжніх станцій і 4 млн. підкастів! Користувач може насолоджуватися не тільки музикою, підібраною по індивідуальних вподобаннях, але також спортивними трансляціями, радіопостановками. Всі станції і підкасти зручно розсортовані, тому знайти радіо, що транслює, скажімо, рок, вийде всього в пару кліків.

Не можна не згадати про далеко не найприємнішу сторону TuneIn Radio. По-перше, з безкоштовною версією цього радіо на айФоні користувачеві доведеться терпіти регулярну рекламу. По-друге, програма не розпізнає, навіть, російські теги, тому назви вітчизняних радіостанцій відображаються нечитабельними символами. Втім, як завіряють розробники останній недолік буде усунений найближчим часом.

Особливості програми:

Гнучкість налаштування і функціональність . Користувач може переглядати обкладинки альбомів виконавців і плейлисти радіостанцій, регулювати якість мовлення, шукати пісні улюблених виконавців в ефірах.

Безкоштовний таймер сну.

Кросплатформенність: підійде для SmartTV, Wi-Fi ресиверів Logitech, Apple Watch.

Варто відзначити, що з недавніх пір TuneIn Radio за замовчуванням є в авто марок Ford і Chevrolet – розробники доповнили додаток спеціальним режимом для автомобілістів, який дозволяє керувати радіо, не відволікаючись від дороги.

allRadio

allRadio – ще один простий додаток для прослуховування радіо на iphone, головними перевагами якого є мінімальна вага і скромні системні вимоги – включити радіо можна на Apple-гаджетах з iOS 4-й версії. Зрозуміло, ця програма абсолютно безкоштовна.

Утиліта allRadio підходить невибагливим користувачам, які включають радіо рідко, на заміну набридлому списку Параметри.

Особливості allRadio:

Упорядкований каталог радіостанцій – всі станції розсортовані по країнах і за алфавітом, також ви можете шукати за назвою.

Функція годинника: корисна і приємна дрібниця, якщо пристрій знаходиться на зарядці.

Пропрацьований мінімалістичний інтерфейс: всі регулятори розміщені на одному екрані – користувачеві не доводиться розриватися між вікнами і підменю.

Вбудовані будильник і таймер, за які allRadio не вимагає додаткової плати.

ooTunes

Незважаючи на те, що ooTunes є платним і не пропонує скористатися пробним періодом, користувач не пошкодує, що йому довелося витратитися при встановленні цього додатка. Розробники «подарували» ooTunes масу функцій, серед яких є унікальні, недоступні користувачам інших сервісів.

Наприклад, тут присутня досконала система пошуку. Користувач може шукати радіостанцію не тільки за назвою та жанром, але також по країні і місту, де станція знаходиться. Не менш корисною буде і функція запису пісень, яка дозволяє записати прямо на телефон будь-яку композицію, що лунає в ефірі. Запис буде повним, навіть якщо кнопка «Record» натиснута в самому кінці композиції – додаток відновить збережену в кеші інформацію.

Особливості програми:

Інтеграція з соціальними мережами . Про вподобану радіостанцію можна розповісти в Facebook, Twitter.

Voice Over – найкраща функція для людей з поганим зором, яка читає вміст екрану і дає можливість управляти додатком за допомогою голосових команд.

Функції Lyrics і Similar дозволяють переглядати текст пісні, що звучить по радіо, а також шукати відео, відповідне пісні (кліпу), в YouTube.

Відтворення у фоновому режимі: досить натиснути всього одну кнопку – ooTunes закриється, і той самий музичний потік буде транслюватися в Safari.

Такий достаток унікальних функцій дозволив би сміливо назвати ooTunes кращим радіо для iPhone, якби не одне «але»: очевидним мотивом відмовитися від використання програми є його вартість – багато користувачів не готові розлучатися з грошима при наявності маси безкоштовних альтернатив, нехай і менш «наворочених».

Чи можна слухати радіо на iphone без інтернету?

iFM Radio Controller

Є одна проблема, яка змушує користувачів «яблучної продукції» відмовлятися від радіо-додатків і журитися з приводу відсутності у iPhone FM-приймача: інтернет-радіо «їсть» трафік. Щоб порахувати кількість витрачених мегабайтів, досить звернутися до простої арифметики: множимо значення бітрейта (зазвичай 32 Кб / сек) на час відтворення в секундах (в годині 3600 секунд):

3600 * 32 = 115 200 Кбіт = 14.4 Мб

За годину використання інтернет-радіо йде близько 15 Мб. Це значення здається невеликим, якщо врахувати, що навіть найпростіші і дешеві інтернет-опції мобільних операторів пропонують мінімум 50 Мб на добу. Хто ж виявляється в числі незадоволених?

А обурюються ті, хто бажає користуватися «на дурняк» не тільки радіо, але і мобільним інтернетом. Не секрет, що багато мобільні оператори дають абонентам мінімум трафіку безкоштовно. Витрачати цей мінімум на радіо прихильники економії вважають абсурдним рішенням.

Є спосіб уникнути витрат трафіку на радіо – придбати пристрій iFM від Griffin Technology. Розмірами він не перевищує сірникову коробку, але вартує куди дорожче – близько 50 доларів. Для використання приймача потрібно додатково встановити на девайс крихітну утиліту iFM Radio Controller, яка знаходиться в AppStore у вільному доступі.

Пристрій може працювати не тільки як радіоприймач, але також як диктофон і як пульт управління iPod-ом. Перевагою є можливість запису FM-трансляцій – запис зберігається в форматі WAV, а значить, серйозної втрати якості не буде. До iFM підключаються два кабелі: перший з’єднує пристрій з iPhone / iPod, другий – з навушниками (і виконує роль антени).

Висновок

Складно сказати, чому розробники iPhone так вперто відмовляються включати радіо в число функцій гаджетів. Бурю обурення на форумах з цього приводу піднімають новачки – досвідчені користувачі iPhone «не роздувають з мухи слона» і качають додатки-радіо з AppStore. Якість звучання більшості інтернет-радіо знаходиться на дуже пристойному рівні, а витрата трафіку зовсім незначна.

Додаток, який не соромно порекомендувати будь-якому меломанові – це ooTunes. Користувач точно буде вражений великою кількістю функцій і можливостей цієї програми. Однак додаток ooTunes є платним (і досить дорогим) – тим, хто не потребує широкого функціоналу, варто звернути увагу на прості та безкоштовні утиліти allRadio і Радіо.