Двадцять смартфонів отримали оновлення Android 12 – список і подробиці

Представники компанії Google відзвітували про випуск нової версії Android ще для двадцяти телефонів. У число «щасливчиків» увійшли як популярні моделі, так і досить несподівані для фанатів смартфони.





Список телефонів і подробиці

Розробники Google продовжують працювати над випуском стабільної версії Android 12 на якомога більшу кількість смартфонів, однак справа йде вкрай повільно. Причина – новизна прошивки, яка не дозволяє будувати далекосяжні плани, а також включати весь доступний софт в збірку. На момент релізу програмне забезпечення було випущено всього на кілька телефонів, зараз же розробники поповнили функціонал ще 20 моделями. Серед них такі апарати:

Xiaomi – включають Mi 11i, Х, X Pro і 11i Pro, Ultra і стандартну Mi 11;

Realme GT;

Redmi – в збірку увійшли моделі K40 Pro і K40;

OnePlus – 9 Pro і 9;

ZTE Axon 30 Ultra;

OPPO Find X3 Pro;

iQOO 7 Legend;

ASUS Zenfone 8;

Google Pixel – найбільша категорія, включає 5, 4a і 4a 5G, 3a XL, 3a, 3 XL і 3.

Серед очікуваних новинок виявилися апарати від Redmi і Xiaomi, а ось несподіванкою виявилися Google Pixel 3 і 5. Ці телефони першими отримали прошивку і вона відзначилася великою кількістю помилок, однак розробники вирішили не перемикатися на більш підходящі моделі і доробити до нормальної версії свої профільні вироби.