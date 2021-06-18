Двадцять смартфонів отримали оновлення Android 12 – список і подробиці
Представники компанії Google відзвітували про випуск нової версії Android ще для двадцяти телефонів. У число «щасливчиків» увійшли як популярні моделі, так і досить несподівані для фанатів смартфони.
Список телефонів і подробиці
Розробники Google продовжують працювати над випуском стабільної версії Android 12 на якомога більшу кількість смартфонів, однак справа йде вкрай повільно. Причина – новизна прошивки, яка не дозволяє будувати далекосяжні плани, а також включати весь доступний софт в збірку. На момент релізу програмне забезпечення було випущено всього на кілька телефонів, зараз же розробники поповнили функціонал ще 20 моделями. Серед них такі апарати:
- Xiaomi – включають Mi 11i, Х, X Pro і 11i Pro, Ultra і стандартну Mi 11;
- Realme GT;
- Redmi – в збірку увійшли моделі K40 Pro і K40;
- OnePlus – 9 Pro і 9;
- ZTE Axon 30 Ultra;
- OPPO Find X3 Pro;
- iQOO 7 Legend;
- ASUS Zenfone 8;
- Google Pixel – найбільша категорія, включає 5, 4a і 4a 5G, 3a XL, 3a, 3 XL і 3.
Серед очікуваних новинок виявилися апарати від Redmi і Xiaomi, а ось несподіванкою виявилися Google Pixel 3 і 5. Ці телефони першими отримали прошивку і вона відзначилася великою кількістю помилок, однак розробники вирішили не перемикатися на більш підходящі моделі і доробити до нормальної версії свої профільні вироби.
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