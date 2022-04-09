Google заблокував YouTube-канал Держдуми Росії

Google заблокував YouTube-канал Держдуми “ДумаТВ”. Про це повідомляє сайт каналу нижньої палати парламенту Росії.





На канал було підписано близько 145 тисяч людей, кількість переглядів відео перевищувала 100 мільйонів.

Раніше, у березні, YouTube заблокував канали російських ЗМІ, які фінансує держава. YouTube також повністю призупинив усі функції монетизації для користувачів із Росії. Крім того, для користувачів з РФ виявилися недоступні передплати Premium і Music Premium.

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