В «Дія» запрацювала очікувана українцями функція: тепер всього пару кліків

В «Дія» з’явилася нова послуга, яку вже давно обіцяли в Мінцифри. Тепер за допомогою державного застосунку можна подати заяву на реєстрацію шлюбу. Для цього потрібен лише смартфон та кілька хвилин вільного часу.

Як зазначили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації, нововведення звільнить українців від необхідності витрачати час на проходження стандартних бюрократичних процедур. Прийти до РАГСу молодятам потрібно буде лише у день весілля, а всі інші питання вони зможуть вирішити дистанційно в режимі онлайн.

Щоб подати заяву на шлюб у «Дія» потрібно виконати такі кроки:

Авторизуватися у застосунку «Дія». Перейти до розділу «Сім’я». Обрати з переліку послугу «Заява про шлюб». Заповнити всі поля заяви, обравши зручне місце і час реєстрації. Сплатити адміністративний збір. Підписати створену заяву за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

Заяву на шлюб може подати будь-хто з молодят. Однак ця заява не піде в обробку, доки другий партнер не підпише її власним електронним підписом. Для цього йому потрібно перейти за посиланням, що прийде на електронну пошту, та підписати заяву, попередньо авторизувавшись у «Дія». Після обробки заяви РАГС надішле майбутньому подружжю відповідь з усіма деталями майбутньої церемонії.

У Мінцифри зазначають, що на оформлення такої заяви знадобиться не більше 10 хвилин. Що ж стосується вартості церемонії, то тут все залежить він того, які додаткові послуги молодята оберуть під час оформлення заяви. Також на ціну впливає дата проведення церемонії. Загальна сума послуги укладення шлюбу може складати від 85 коп до 1649 грн 85 коп.

Нагадаємо, що в «Дія» нещодавно з’явилася можливість вирахувати суму мита, яку доведеться сплатити при ввезенні в Україну автомобіля. Щоб дізнатися вартість розмитнення користувачу потрібно ввести в додатку рік випуску авто, тип двигуна та його робочий об’єм. Система видасть точну суму, яку доведеться сплатити при перетині кордону.