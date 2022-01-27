Softnews

Українців попередили про небезпеку смартфонів

27.01.2022
1 хвилина на прочитання
смартфон підслушка

Сучасні смартфони можуть бути піддані прослуховуванню на декількох рівнях, у тому числі апаратному та програмному.


Про це розповів експерти тестової лабораторії компанії Slaxico Юрій Шарлай. За його словами, прослуховувати можна саму телефонну лінію – це найпростіший спосіб, а можна активувати смартфон і задіяти його мікрофони. Експерт наголосив, що технічні можливості для цього є.

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Спостереження на рівні операційної системи передбачає, що компоненти смартфона можуть діяти без відома власника – наприклад, приховано знімати відео та відправляти їх. Активувати таку діяльність можна за допомогою SMS-повідомлення, яке власник телефону не побачить.

Нарешті, ще один рівень стеження – різноманітні програми, встановлені самим користувачем, який може надати доступ до мікрофона, файлів, листування та камери.

Прослуховування може вестися з метою підвищення якості роботи програмного забезпечення, збору даних з рекламними цілями, однак така інформація може використовуватись і для продажу зацікавленим особам.

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27.01.2022
1 хвилина на прочитання

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