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З’явився список смартфонів, які можуть отримати MIUI 13

24.11.2021
2 хв. на прочитання
MIUI 12

Чутки про майбутнє оновлення оболонки Xiaomi множаться з кожним днем ​​- її вихід, намічений на середину-кінець грудня , наближається.


Подробиць про MIUI 13 в Мережі вже достатньо: ми точно знаємо, що оновлення не стане глобальним – воно не нестиме в собі серйозних графічних змін і нововведень. MIUI 13 покликана насамперед оптимізувати роботу системи навіть на слабких пристроях.

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Але і дещо нове в її зовнішньому оформленні, зважаючи на все, буде: на скріншотах ми бачили оновлений стиль віджетів , шторки повідомлень і центру управління . Можливі невеликі зміни у стандартних програмах , а також у налаштуваннях системи .

Будуть підкориговані і анімації системи – вони працюватимуть плавніше , а системні жести будуть чуйнішими. Одним з головних нововведень можна вважати додавання в оболонку технології “Віртуальної пам’яті “, яка дозволить RAM “добирати” пам’ять із накопичувача . Про це відомо вже давно, як і про те, що від звичайного SWAP технологія не відрізняється.

Різні джерела прямим текстом свідчать, що MIUI 13 вже готова, а початок поширення оновлення – справа часу. Її випуск планується після презентації , але в цьому, як завжди, є невелика проблема: першими оновлення отримають китайські смартфони , тоді як до глобальних смартфонів прошивка дістанеться приблизно через місяць. Нічого дивного в цьому немає – рідні смартфони Xiaomi завжди оновлюються раніше від інших пристроїв.

З тим, на що нам чекати, ми розібралися. А ось офіційної відповіді на запитання “ Які смартфони отримають MIUI 13? ” досі немає. Але це не означає, що припускати марно – приблизний список смартфонів вже відомий . Портал Xiaomiui опублікував великий список , до якого увійшло понад сто пристроїв , у тому числі три нові планшети Xiaomi Pad 5.

Список розділений на кілька частин: перша говорить нам про смартфони, які отримають MIUI 13 на основі Android 11 . Серед них:

  • Лінійка Mi 9 (Mi 9/9 SE/9 Lite/9 Pro 5G/9T/9T Pro);
  • Лінійка Mi CC9 (Mi CC9/CC9 Pro);
  • Лінійка Redmi Note 8 (Note 8/8T/8 Pro);
  • Redmi Note 9 ;
  • Лінійка Redmi 9 (9/9A/9A Sport/9 AT/9C/9C NFC/9i/9i Sport/9 Prime/9 Activ);
  • Redmi 10X 4G ;
  • Poco C3/C31/M2/M2 Reloaded .

Як ви розумієте, дані смартфони не отримають Android 12 – відповідно, для них передбачена окрема версія оболонки .

Друга частина – смартфони, які отримають MIUI 13 одними з перших. Їм вже присвоєно певний білд прошивки :

  • Mi 10S ;
  • Лінійка Mi 11 (11/11 Pro/11 Ultra/11 Lite 5G);
  • Mix 4 ;
  • Лінійка Redmi K40 (K40/K40/K40 Pro+).

Підтвердження того, що китайські версії смартфонів оновлюються раніше – Redmi K40 і Poco F3 : це два однакових смартфони, але перший призначений для Китаю , а другий – для зовнішнього ринку.

Всі інші пристрої зі списку вчасно отримуватимуть оновлення протягом декількох місяців після презентації оболонки.

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24.11.2021
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