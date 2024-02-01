Українці першими запустили альтернативу AppStore

З виходом iOS 17.4 компанія Apple дозволить користувачам встановлювати альтернативні магазини додатків і завантажувати звідти програми та ігри в обхід App Store. Українська компанія MacPaw перша анонсувала появу свого стору для iPhone.

Магазин називатиметься Setapp. Ось як описують свій проєкт розробники: “Наша мета – створити збалансовану екосистему застосунків, у якій розробники зможуть процвітати в рамках бізнес-моделі, що забезпечує справедливість і цінність”.

Логічно припустити, що в магазині додатків будуть представлені програми самого розробника MacPaw. Серед них Gemini 2 і аналог CleanMyMac (сервісу для очищення пам’яті від сміттєвих файлів).

Setapp – уже наявний онлайн-магазин додатків для Mac. Уперше його запустили в 2017 році. Магазин пропонує доступ до всього ПЗ за фіксовану щомісячну плату.

Можливо, користувачам Setapp на iPhone теж доведеться оформляти одну підписку натомість на всі додатки, представлені в стоці.

За словами представників MacPaw, шлях до конкурентоспроможного ринку на iOS все ще триває. Розробники понадіялися на співпрацю з іншими розробниками додатків. Терміни запуску стору поки не уточнюються.