Безголовий вершник повертається: Рaramount Pictures перезапустить хорор “Сонна лощина”

Кінокомпанія Рaramount Pictures оголосила про перезапуск легендарної історії. Режисером стрічки обрали Ліндсі Бір, з якою студія вже підписала угоду. Відомо, що Бір також підготує сценарій та розділить обов’язки продюсера з Тоддом Гарнером. У Голівуді Ліндсі Бір одна з найбільш затребуваних сценаристів. Зокрема, вона доклала руку до франшизи “Зоряного шляху” (Paramount), варіанту сценарію для рімейку “Бембі” (Disney) та “Хелло Кітті” (New Line). Дебютним в режисурі для Ліндсі Бір став приквел “Цвинтар домашніх тварин”, який має вийти на великі екрани цьогоріч.





Деталі сюжету нової адаптації, як і дата початку зйомок засекречені. Чи не найбільше фанів культової історії цікавить, хто ж цього разу втілить персонажа Ікабода Крейна. У фільмі Тіма Бертона “Сонна лощина”, що вийшов у 1999 році, головна роль дісталася молодому і харизматичному Джонні Деппу, який полонив серця мільйонів глядачок. До слова, у книзі, на основі якої знято фільм, персонаж Ікабода Крейна далеко не красень, ба більше – герої вважають його страшком. Не виключено, що творці сучасної версії захочуть бачити головного героя ближчим до оригіналу. Прихильники «Сонної Лощини» сподіваються побачити прем’єру стрічки вже наступного Геловіну.

Історію про безголового вершника, який тероризує маленьке містечко та про його нового жителя-невдаху Ікабоді Крейне, закоханого в дочку багатого фермера, екранізували вже кілька разів. Першим став анімаційний фільм Disney 1949 року. Також історія має й телевізійну версію — однойменний серіал каналу Fox, що виходив на екрани в період з 2013 по 2017 рік. Найпопулярнішою версією і класикою жанру визнали стрічку режисера Тіма Бертона: його «Лощина» зібрала у світовому прокаті понад 200 мільйонів доларів.