Штучний інтелект не забере роботу в людей, але зробить боляче в інший спосіб

Останнім часом світ переживає справжній бум штучного інтелекту, особливо в галузі розвитку нейромереж і генеративних моделей.

Це викликало занепокоєння серед економістів по всьому світу, які побоюються, що такі технології можуть призвести до масової втрати робочих місць.

Однак, згідно з останнім дослідженням Європейського центрального банку, вплив ШІ на ринок праці виявився неоднозначним.

Дослідження, що охоплює 16 європейських країн, засвідчило, що розвиток ШІ не тільки не скоротив кількість робочих місць, а й сприяв їхньому зростанню, особливо для висококваліфікованих фахівців.

За даними дослідників Вебба і Фельтена, кількість робочих місць для людей з високою кваліфікацією збільшилася на 3,1% і 6,7% відповідно. Однак, водночас, спостерігалося невелике скорочення робочих місць, що потребують низької або середньої кваліфікації, через автоматизацію процесів за допомогою ШІ.

Проте експерти Європейського центрального банку висловлюють побоювання, що автоматизація може призвести до зниження середньої заробітної плати.

Це пов’язано з посиленням нерівності в оплаті праці між висококваліфікованими працівниками і тими, хто має низьку або середню кваліфікацію. Поки що падіння середньої заробітної плати не відчувається сильно, але є припущення про те, що в майбутньому ситуація може погіршитися.