Пенсіонери отримають доплати за віком: від 300 до 570 гривень

В Україні оновили пенсійне законодавство, щоб забезпечити додаткову фінансову підтримку літнім пенсіонерам, повідомляє портал “На пенсії”. Нові правила, згідно з постановою Кабінету Міністрів №168, набули чинності 24 лютого. Вони встановлюють надбавки до пенсії за віком для осіб, яким виповнилося 70 років і більше.

За цією системою пенсіонери отримують різні додаткові суми залежно від віку. Ті, кому виповнилося 70 років, мають право на доплату до 300 гривень. Ця сума збільшується для старших вікових груп: пенсіонери, яким виповнилося 75 років, можуть отримати до 456 грн, а ті, кому за 80 років, мають право на доплату до 570 грн. Важливо зазначити, що загальний розмір пенсії з урахуванням цих доплат не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Структура цих виплат така, що вони замінюють одна одну в міру досягнення пенсіонером кожного вікового рубежу, а не є накопичувальними. Наприклад, коли пенсіонеру виповнюється 75 років, надбавка збільшується з 300 грн. до суми від 300 до 456 грн., що фактично дає йому додаткові 156 грн. Найвища надбавка, 570 грн, призначена для осіб, старших за 80 років, і ця політика діє з 1 квітня 2020 року.

Такий багаторівневий підхід має на меті забезпечити більшу фінансову підтримку людям похилого віку, враховуючи зростаючі потреби та витрати, які часто приходять з похилим віком.