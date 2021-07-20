Названо п’ять речей, які краще не купувати онлайн

У 2020 році світ пережив вибух популярності онлайн-торгівлі, та й зараз все більше людей з цікавістю вивчають товари в інтернеті. Все здається гранично простим: вибрав товар, оплатив замовлення, пішов на пошту або дочекався кур’єра.





Але це до тих пір, поки не настали наслідки. А наступити вони можуть. Отже, що не варто купувати в інтернеті?

1. Зарядні пристрої та кабелі незрозуміло чийого виробництва. Якість в даному випадку не гарантується, ймовірність поломки висока. З ладу може вийти як сам адаптер (і може викликати пожежу), так і смартфон або планшет, який буде заряджатися. Висунути претензії, найімовірніше, буде нікому.

2. Зовнішні акумулятори від невідомих виробників. Та ж сама причина – по дорозі батареї можуть пошкодитися і в якийсь момент відбудеться їх сильний нагрів. Компенсацію за задимлення в кишені і зіпсовані штани (і це в кращому випадку) виплачувати ніхто не буде. І в цьому, і в першому випадку краще купити аксесуар відомого бренду (нехай навіть і китайського) і отримати касовий чек.

3. Будь-яку “шпигунську” техніку, яка таємно записує відео, звук або відстежує місце розташування. Це може бути ручка з вбудованим диктофоном, GPS-трекер, окуляри з камерою. За придбання таких гаджетів може загрожувати мінімум штраф.

4. Навушники – тільки якщо вони не були вивчені попередньо в офлайні. Будь-яка модель в теорії може виявитися несумісною з вушною раковиною. Доведеться або возитися з поверненням, або махнути рукою – продавець з далекого Китаю точно не прийме товар назад.

5. Одяг, взуття та нижню білизну. Підійдуть вони чи ні – передбачити неможливо. Єдиний виняток – в гардеробі вже є предмет такого ж розміру, тієї ж лінійки виробника. Нижню білизну, відповідно до закону, повернути продавцеві не вийде. Що стосується одягу, то все трохи простіше, але поштові витрати по поверненню або обміну найчастіше бере на себе покупець. Потрібно подумати, чи готові ви до цього.