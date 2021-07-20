Японці встановили новий рекорд швидкості проводового інтернету: цифра вражає

В останні роки широку громадськість хвилюють виключно бездротові технології передачі даних: мережі п’ятого покоління, нові стандарти Wi-Fi і Bluetooth – а між тим, розвиток в області звичайного проводового інтернету теж не стоїть на місці.





Японським фахівцям днями вдалося встановити новий рекорд швидкості передачі даних по оптоволоконному кабелю. Попередній рекорд, який протримався менше року, поступається оновленим результатами практично в два рази!

Експеримент полягав у передачі даних на відстань 3001 кілометр. В результаті вченим вдалося добитися швидкості 319 терабіт в секунду , тоді як минулий рекорд становив «жалюгідні» 178 Тб / с .

Очевидно, що такий прорив не був би можливий без застосування новітніх технологій та інноваційних ідей в області оптоволоконної інфраструктури. Якщо раніше використовувався кабель з одиночним ядром, то в даному випадку в хід пішли відразу чотири сердечника. Таким чином сигнали вийшло трансформувати в кілька довгих хвиль, передача яких здійснювалася за допомогою методики мультиплексування з поділом по довжині хвилі (WDM).

На самому початку гребінчастий лазер виробляв 552 канали з хвилями різної довжини, при цьому світло проходило через модуляції подвійної поляризації, завдяки чому деякі хвилі затримувалися і створювалися різні послідовності сигналів. Кожна з послідовностей подавалася на одну з жил, і дані долали по оптоволокну перші сімдесят кілометрів. Потім спеціальні прилади посилювали сигнал на шляху проходження, а ще додаткове посилення відбувалося в кінцевій точці – завдяки цій непростій системі і вдалося зафіксувати настільки видатний результат.

Варто відзначити, що діаметр нового чотирижильного оптоволокна такий же, як і у стандартного одножильного кабелю – це дає всі підстави вважати, що з часом його почнуть використовувати в комерційній інфраструктурі, і інженери з країни висхідного сонця в черговий раз зроблять життя кожного з нас трішки краще .